Sergio Francisco da instrucciones a su equipo durante el partido en Balaídos. Alterphotos
El análisis táctico

¿Remontada contra once?

La Real consigue un agónico empate en Balaídos después de jugar toda la segunda mitad con un jugador más. Una situación de partido que no siempre resulta tan fácil de resolver

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Falta de puntería, escasez de gol y diez jugadores rivales metidos prácticamente en su área durante casi una hora. La Real tuvo que lidiar con ... esta situación y a punto estuvo de salir airosa de ella si el encuentro llega a durar diez minutos más. Pero no le dio tiempo con los 90 reglamentarios y tan solo consiguió traerse de vuelta a Donostia un punto que sabe a muy poco, aunque la vale para abandonar el farolillo rojo y situarse a un solo punto del descenso . La expulsión de Starfelt en el 46 dejó a los de Sergio Francisco con uno más durante todo el segundo acto, pero no siempre jugar con uno más se traduce en un encuentro más sencillo. La Real necesitó uno docena de tiros a puerta y un sinfín de córners para marcar un tanto.

