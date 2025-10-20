¿Remontada contra once?

Falta de puntería, escasez de gol y diez jugadores rivales metidos prácticamente en su área durante casi una hora. La Real tuvo que lidiar con ... esta situación y a punto estuvo de salir airosa de ella si el encuentro llega a durar diez minutos más. Pero no le dio tiempo con los 90 reglamentarios y tan solo consiguió traerse de vuelta a Donostia un punto que sabe a muy poco, aunque la vale para abandonar el farolillo rojo y situarse a un solo punto del descenso . La expulsión de Starfelt en el 46 dejó a los de Sergio Francisco con uno más durante todo el segundo acto, pero no siempre jugar con uno más se traduce en un encuentro más sencillo. La Real necesitó uno docena de tiros a puerta y un sinfín de córners para marcar un tanto.

1 El 'autobús' celtiña atasca el ataque realista

¿Hubiera remontado la Real si el Celta hubiese jugado la segunda parte con sus once jugadores? Nadie tiene una bola de cristal, pero lo cierto es que cuando un equipo se queda con uno menos, resulta harto complicado para el otro conjunto encontrar un hueco entre esa maraña de jugadores. Hablamos del archiconocido 'autobús'. A la Real le costó marcar el empate prácticamente toda la segunda parte, y a punto estuvo el Celta de hacer el 2-0 en ese uno contra uno de El-Abdellaoui con Remiro. Conviene recordar que en la primera mitad, en igualdad de condiciones, la Real también tuvo ocasiones para empatar y adelantarse en el luminoso. La imagen del equipo no fue del todo mala, pero la defensa txuri-urdin quedó muy en entredicho con el tanto de Durán. Defender con contundencia es otro de los debes realistas. Con uno más, los de Sergio Francisco deberían haber marcado antes. Ocasiones las tuvieron a pares. También tiene mérito el partido de los de Giraldez. Se vaciaron en defensa y el guardameta celtiña cuajó una actuación de notable alto.

2 Una buena presión que casi surte su efecto

Esta vez sí. La Real asfixió al Celta en la salida de balón con una presión alta que provocó innumerables pérdidas del equipo gallego en el primer cuarto de hora de partido, aunque a los de Sergio Francisco les costó generar ocasiones de verdadero peligro. La tuvo Oyarzabal con un remate picado en el minuto siete tras un preciso centro de Sergio Gómez, pero a esta Real le cuesta un mundo materializar ocasiones más o menos claras de gol.

3 Mucho córner y poco colmillo

Poco, o más bien nada de rédito está sacando el conjunto txuri-urdin esta temporada de sus jugadas a balón parado. La Real es uno de los equipos que más saques de esquina a favor consigue del campeonato, pero también el que menos partido saca de esos centros, según las estadísticas que ofrece La Liga. Conviene recordar que el club ha fichado esta temporada a José Rodríguez, especialista en el balón parado. Hasta la fecha, la Real suma cero goles con este tipo de jugadas. Ayer tampoco consiguió dar con la tecla a pesar del guante que tiene Sergio Gómez en su bota izquierda. La tuvo Karrikaburu con un buen pase por abajo al primer palo que sacó de forma milagrosa Radu, así como el posterior rechace de Oyarzabal. Brais también la tuvo con un saque de esquina que a punto estuvo de acabar en gol olímpico, y el capitán txuri-urdin también estuvo a punto de marcar, pero el esférico no entró por centímetros. De momento, la Real sigue sin marcar a balón parado, un hándicap que también le está lastrando en este inicio liguero.

4 Karrikaburu gana posiciones en la delantera

Sergio Francisco puso toda la carne en el asador en la segunda mitad. Sacó a su único delantero centro en el minuto 76 y Karrikaburu dejó muy buenas sensaciones sobre el verde. Tuvo el empate en el saque de un córner y se peleó con los centrales del Celta en los quince minutos que tuvo en Balaídos. Radu también le negó el gol a los tres minutos de saltar al campo en un buen disparo lateral. Con Óskarsson lesionado y Sadiq en Donostia por decisión técnica, el delantero de Elizondo se erige como una alternativa muy a tener en cuenta para siguientes encuentros, aunque resulta complicado ver a Oyarzabal sin vestirse la camiseta de '9'.

5 ¿Merece Odriozola más minutos?

La salida de Aihen Muñoz del terreno de juego relegó a Sergio Gómez al lateral izquierdo tras una buena primera mitad jugando más adelantado y yendo a la presión. El catalán, que fue uno de los mejores ayer en Balaídos, perdió protagonismo en ataque con ese movimiento táctico de Sergio Francisco y su equipo lo notó. Poca presencia también del resto de laterales ayer en la provincia gallega. Aramburu apenas participó en el ataque realista y Aihen salió un poco mal parado en el único gol celtiña al no alcanzar a Mingueza en su carrera antes de asistir a Pablo Durán. Odriozola, único lateral que ha aportado algo diferente al equipo en su partido ante el Barcelona en Montjuic vio el encuentro desde el banquillo.