Sergio: «Vamos a necesitar estar casi perfectos para ganar al Madrid»

La Real Sociedad afronta este sábado en Anoeta su primera gran tarde de la temporada con uno de los retos más exigentes. Los txuri-urdin ... recibirán al Real Madrid de Xabi Alonso (16:15 horas), con el estadio y la afición preparados para conseguir la primera victoria de la temporada.

El técnico irundarra ha admitido que su equipo «debe estar casi perfecto» para poder llevarse los primeros tres puntos de la temporada. No será nada fácil. En frente tendrán a uno de los monstruos de la liga, con pleno de victorias en lo que va de curso. Pero al entrenador realista no le tiembla el pulso. Es consciente de que «jugar en casa y con nuestra gente ayudará a acercarnos todo lo posible a conseguir la primera victoria de la temporada».

El técnico ha destacado el trabajo realizado durante el parón, aunque «se ha hecho largo». La plantilla llega con buenas sensaciones. Take Kubo, que sufrió un esguince leve con Japón, asegura «estar disponible». Por otro lado, también ha confirmado que Odriozola y Soler entran en convocatoria, aunque este último «todavía necesita un punto más de nivel físico».

Sobre Mikel Oyarzabal, Sergio Francisco ha insistido en que puede actuar en cualquier posición de arriba. «Cuando participa, la jugada siempre mejora, esté donde esté. Es determinante en cualquier momento», ha asegurado.

Preguntado sobre el examen de este sábado, el entrenador ha hablado sobre el estilo de juego del Madrid de su excompañero, Xabi Alonso. «Xabi ha cambiado el estilo de juego del Madrid. En transiciones son de los mejores. Quieren más la pelota, son más combinativos. La agresividad que tienen tras perder el balón llama la atención. Vamos a tener que decidir rápido. Es un equipo con un punto más de equilibrio y que quiere el balón», ha deslizado.

En busca de la eficacia

Sobre el inicio de temporada realista, el de Irun ha lamentado que en todos los partidos el equipo se haya visto por detrás en el marcador: «Por supuesto que nos gustaría vernos por delante. La clave es la eficacia. Es lo que no está faltando. No tengo dudas de que llegará, ojalá mañana».

Sergio Francisco afronta con «tranquilidad» el partido de ante el club blanco. El equipo ha trabajado bien y está preparado para competir de tú a tú contra un gigante. «La victoria aún no ha llegado, pero siento que puede ser mañana. Queremos darle a la gente lo que necesita. Somos conscientes de que el primer triunfo será el que nos ponga en marcha».