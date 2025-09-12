Kubo y Aramburu se entrenan y Sergio ya tiene a todos para recibir al Real Madrid

La Real Sociedad ha realizado este viernes su último entrenamiento antes de recibir el sábado a las 16.15 horas al Real Madrid en Anoeta. ... Sergio ha podido contar con Jon Mikel Aramburu y Take Kubo, los dos últimos internacionales en llegar de la ventana y parón por selecciones, por lo que tendrá que seguir dándole vueltas para formar un once que pueda ganar al Madrid.

El técnico esta vez sí que ha dado la convocatoria en la previa del partido. El irundarra ha incluido en la lista a Carlos Soler, que se estrena y que apunta a debutar, mientras que también está un Odriozola que se incorpora a la dinámica grupal para un partido. También ha llegado a tiempo, de momento, Marrero, con molestias en un dedo durante la pasada semana. Habrá que ver si el azkoitiarra se sienta en el banquillo puesto que Fraga también está convocado puesto que no ha ido con el Sanse, que juega este viernes ante la UD Las Palmas en Canarias.

La lista la conforman Remiro, Marrero, Fraga; Aramburu, Aihen, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Sergio Gómez, Odriozola, Martín; Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Zakharyan, Goti, Brais, Sucic, Marín; Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes, Kubo y Karrikaburu. Con 24 futbolistas el entrenador tendrá que hacer un descarte, que previsiblemente será un portero. Son baja Óskarsson, Herrera y Sadiq.