Sergio, durante un entrenamiento en Zubieta RS
Real Sociedad

Kubo y Aramburu se entrenan y Sergio ya tiene a todos para recibir al Real Madrid

El irundarra ha dado la convocatoria en la que están Soler, que se estrena, y Odriozola, que vuelve a la dinámica grupal para un partido

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:40

La Real Sociedad ha realizado este viernes su último entrenamiento antes de recibir el sábado a las 16.15 horas al Real Madrid en Anoeta. ... Sergio ha podido contar con Jon Mikel Aramburu y Take Kubo, los dos últimos internacionales en llegar de la ventana y parón por selecciones, por lo que tendrá que seguir dándole vueltas para formar un once que pueda ganar al Madrid.

