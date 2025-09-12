«Mi hermano mayor era portero y en las calles del pueblo siempre le marqué muchos goles»

Gonçalo Guedes (Benavente, 1996) es tan eléctrico dentro del campo como fuera de él. El luso es un tipo cercano y que ha caído de ... pie en el vestuario. Sus primeras tres suplencias no le bajan la moral, más bien lo contrario. «Si el míster decide que hay muchos jugadores que están por delante mío ahora mismo yo no puedo hablar nada».

-¿Cómo está?

– Estoy muy bien, cogiendo la mejor forma posible. Creo que estas últimas tres semanas he mejorado mucho físicamente. Para el equipo también nos ha venido bien porque hemos trabajado juntos con todos los nuevos jugadores, para los partidos que vienen eso será importante.

-Ya va conociendo a todos...

– Cuando una persona cambia de sitio al final necesita acostumbrarse al día a día y conocer a todos los compañeros. Eso solo se consigue entrenando y este parón ha sido ideal para eso. Espero que volvamos a la competición de la mejor forma posible.

-¿Ya tiene casa?

– ¡Ayer mismo la cogí! En agosto ha sido complicado porque había mucha gente en San Sebastián de vacaciones. La familia también está conmigo.

-Llegó en agosto cuando los fichajes ahora casi aterrizan el último día...

– Sí, es cierto. Yo ya he jugado las tres primeras jornadas. Al final estar en esa situación de poder quedarte en tu club de origen o salir... Eso para el jugador no es lo mejor, no es bueno. Por suerte lo pasé y venir lo antes posible me ha venido bien para tener ya minutos. Espero que en los próximos partidos pueda aportar más al equipo.

-¿Cuándo empieza a hablar con la Real?

– He ido hablando con mi representante durante el verano y la verdad es que no tenía ninguna opción real en la Liga. Cuando me llamó todo fue rápido. Me hablaron un martes y en cuatro días estaba todo resuelto. Todo fue rápido y me quedé muy contento con el fichaje.

-¿Le convencieron rápido?

– Sí, la verdad. Yo lo que quería era volver a LaLiga y estaba esperando que pudiera tener alguna oferta de equipos que vienen jugando a menudo en competición europea. Cuando surgió la Real fue fácil para todas las partes.

-Para la Real el fichaje no ha sido nada caro... 4 millones por un jugador de su talla.

– Espero que sea un fichaje redondo para la Real, los términos de los valores no van conmigo. Pero claro, hace tres años pagaron más de 30 millones de euros y ahora por ese valor del que hablas creo que fue bueno.

-El Valencia también pagó bastante por usted. ¿Confía en recuperar aquel nivel?

– Espero que sí, espero que sí. Estoy muy confiado en que pueda alcanzar otra vez un nivel muy alto. Es lo que quiero y trabajo para ello. Ojalá en los próximos partidos y en la temporada me salga todo para poder ayudar al equipo.

-Reconoció abiertamente que no se aclimató a Inglaterra y a la Premier League. ¿Por qué?

– La verdad es que no me adapté bien. La liga es muy física y con mucha intensidad, pero a mí lo que más difícil me pareció fue el tiempo. No me hice a él. El club te da todas las facilidades para estar y rendir a un nivel muy alto, la gente es simpática, no hay problema, pero el clima... Fuera del fútbol en Inglaterra no tienes mucha vida, te quita mucho principalmente en invierno. A las 15.3016.00 ya es de noche. Salía con mi novia a pasear o a merendar y llegabas a los sitios y la gente ya estaba cenando o estaba cerrado. Ibas del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento. Como te digo, tener vida fuera es importante. Luego la liga es competitiva, intensa y no es fácil. Parece que es llegar y jugar, pero no.

-La cultura mediterránea...

– Claro, claro. Estaba acostumbrado a estar con amigos, hacer planes... En Inglaterra solo iba de casa al trabajo y al final quieres hacer algo y se te complica. No me adapté.

-Conozcámosle un poco más. Nace en Benavente, ¿es Lisboa como tal?

– No, no. Está a 45 minutos en coche y es el distrito de Santarém, pero está cerca. Son 60 kilómetros máximo.

-¿Siempre hizo vida en el pueblo?

– No, la verdad. Desde muy joven comencé en el Benfica, creo que entré con seis años en la academia. Mi padre me llevaba desde el pueblo en coche y al terminar volvíamos a casa. Así estuve hasta los dieciséis que es cuando me fui a vivir al centro de entrenamiento del Benfica durante dos años. Cuando me saqué el carnet volví a casa de mis padres. El centro de entrenamiento no es Lisboa, está en el margen sur.

-¿Y su entorno?

– Siempre estuve en Benavente con familia y amigos. También fui al colegio en el pueblo porque todos mis amigos íbamos al mismo. Ahora ha cambiado y sí que hacía más vida en Lisboa.

-Debuta muy joven con 17 años. ¿Despuntó rápido?

– La verdad que sí, en mi formación todo pasó rapidísimo. Ya con dieciséis años ya jugaba en el filial, debuto con 17 y un año más tarde ya era importante. Pasé un año y medio muy bueno. Luego es cuando doy el salto a París.

-¿Siempre jugó al fútbol?

– Sí, no he hecho ningún otro deporte. Empecé en las calles de Benavente con la gente del pueblo. Teníamos un campo de fútbol e iba con mi hermano mayor y sus amigos. Jugué mucho en la calle. Pero como entré pronto en la academia del Benfica mi padre me empezó a cortar un poco el jugar tanto en la calle. Mi hermano mayor era portero y la verdad es que siempre le metía muchos goles.

-Cambia Benavente por París. ¿Cómo es el salto?

– Fue un gran cambio. Me marché con veinte años con mi novia a una ciudad gigante y con un idioma completamente diferente. Y luego llegas a un equipo lleno de estrellas. Yo aterrizo en un mercado de invierno y te tienes que acostumbrar a todo porque el nivel era altísimo. Los primeros meses solo jugué diez o quince partidos. En la segunda temporada hice una gran pretemporada, estaba entrenando genial y muy a gusto, pero sabía que era un niño y en París había jugadores importantísimos. Tenían su estatus e iban a jugar sí o sí. Busqué tener minutos y al final me fui al Valencia cedido y me salió bien.

-¿Quién estaba en ese PSG?

– Estaban Lucas Moura, Draxler, Di Maria, Cavani, Pastore... Y luego me voy un año cedido al Valencia y cuando vuelvo con mucha más experiencia porque jugué en la Liga e incluso un Mundial, gané mucha confianza y nivel, el PSG fichó a Neymar y Mbappé. Sabía que iba a ser muy complicado jugar y sabía que el Valencia me quería fichar.

-Cierto, jugó el Mundial de Rusia en 2018.

– Sí, sí. Estaba a un gran nivel, pero ficharon a Neymar por 200 millones, que ahí el dinero no es lo importante, pero la competencia era máxima para un niño de 2021 años. Al final fiché por el Valencia.

-Ese jugador que prometía, explota en Mestalla. ¿Allí es donde mejor ha rendido?

– Sin duda. En Valencia me sentí muy a gusto y fueron tiempos muy buenos. Creo que la Liga se adapta muy bien a mi juego que es combinativo. De todas las ligas es la que más me gusta. Pero también porque tuve continuidad, minutos, confianza... La confianza es muy importante para un jugador. Pasé cinco años en Valencia y siempre jugaba. Cuando pasas de los 20 a los 25 te acostumbras. Cuando un jugador está confiado, su nivel en el campo siempre es más alto. También el trabajo que haces es diferente si confían en ti.

-Ahora tiene 28 años. Se suele decir que es el momento idóneo en la carrera de un futbolista. ¿Coincide?

– La verdad que sí. Para los jugadores es una edad importante porque tienes una experiencia de años jugando, pero también un nivel físico alto. Sabes cómo tienes que cuidar tu cuerpo, ya lo conoces y mejoras en muchas cosas. Es una edad buena para rendir.

-Aquí en la Real hay jugadores de fuera de muchísimo talento que han rendido tras años quizás no tan buenos.

– Espero que se pueda repetir eso conmigo. Desde que llegué me han recibido muy bien y las condiciones son muy buenas. Estoy peleando para tratar de alcanzar mi mejor nivel para ayudar al equipo.

-Ha jugado los tres partidos saliendo desde el banquillo. Un futbolista siempre quiere ser titular. ¿Cómo lo enfoca?

– Bueno, el nivel es muy alto y los jugadores que tenemos en la plantilla son muy buenos. Al final yo soy un recién llegado y hay mucha competencia. Todos los jugadores queremos jugar de inicio, pero tengo que coger el mejor nivel posible para convencer al entrenador y no hay nada que cuestionar. Si el míster decide que hay muchos jugadores que están por delante mío ahora mismo yo no puedo hablar nada. Lo único que puedo hacer es entrenador todos los días y llegar al partido y aprovechar al máximo todos los minutos que me de.

-En Valencia y Oviedo jugó por la derecha y ante el Espanyol por la izquierda. ¿Cómo lo ve?

– Estoy muy acostumbrado a jugar en banda izquierda porque en Valencia siempre jugaba en esa posición, pero al final los últimos tres años he estado en la derecha e incluso en el centro. Es una decisión del míster y yo me tengo que amoldar. Donde más he rendido ha sido en la izquierda. Venir hacia dentro y disparar siempre fue un punto fuerte en mi juego, pero me siento cómodo en los dos lados.

«Me entiendo bien con Soler, en Valencia hicimos una gran dupla»

- Dos puntos de nueve y el calendario que viene ahora es potente... Hay que empezar a sumar.

- Sin duda, es importante. Los primeros tres partidos no salieron como queríamos, buscábamos más puntos. Pero el fútbol es así y tenemos que mejorar porque cada partido es decisivo. Ahora con los grandes el nivel es más complicado, pero nada es imposible.

- Para la moral no hay nada como ganar al Real Madrid en casa, ¿no?

- Claro. Estamos preparando el partido para poder ganar y estar a un nivel alto. Queremos competir y sacar los tres puntos. Todos los equipos tienen puntos fuertes y qué decir del Real Madrid, pero también tienen flojos. Tenemos que aprovechar eso. Ser certeros donde hay que serlo. Están bien y en buena dinámica porque han dejado la portería a cero, pero nosotros a pesar de que no han llegado los resultados hemos tenido fases de juego muy buenas. Estamos listos para el partido.

- El último en llegar fue Carlos Soler. ¿Qué le parece?

- Para la Real fue un gran fichaje con un nivel alto, ya lo ha demostrado en grandes clubes también. Para mí bien porque lo conocía y jugué con él cinco años. La verdad es que fue una etapa bonita la del Valencia y es clave tener en la plantilla un jugador que conoces y con el que congenias. En el campo nos entendíamos muy bien, me dio muchas asistencias e hicimos buena dupla. Teníamos buena conexión y esperemos replicarlo aquí.