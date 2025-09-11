Gonçalo Guedes se confiesa en Goazen Reala!: «A los cuatro días de que me llamaran fiché por la Real Sociedad» En una entrevista el atacante portugués descubre cómo fue su fichaje por el club txuri-urdin, al tiempo que analiza las opciones de su nuevo equipo

Gonçalo Guedes ha sido uno de los fichajes más ilusionantes de la Real Sociedad. Y es que el portugués, que en su dilatada trayectoria jugó en equipos de la talla del PSG, Benfica o Villarreal, ha llegado a Donostia para reforzar el ataque txuri-urdin, donde la afición espera disfrutar de su verticalidad y versatilidad de cara a gol.

Por todo ello, en Goazen Reala! Maite Jiménez, Miguel González y Beñat Barreto, periodistas de El Diario Vasco, le hacen una entrevista en exclusiva en la que el luso desvela cómo fue su fichaje por la Real, al tiempo que habla sobre sus primeras sensaciones en el equipo.

