Oyarzabal pugna por un balón con Sucic en el entrenamiento de este jueves en Zubieta. RS

Caleta-Car se une al trabajo a la espera de Kubo y Aramburu

Sergio podrá contar hoy con todos los internacionales por primera vez para preparar el encuentro ante el Real Madrid

DV

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La plantilla blanquiazul sigue trabajando para encarar de la mejor manera posible el duelo de mañana ante el Real Madrid. En la penúltima sesión celebrada ... ayer en Zubieta ha aparecido Caleta-Car, que se ejercitó por primera vez con sus compañeros una vez que regresó de su doble compromiso internacional con la selección croata. El miércoles hicieron lo propio los integrantes de La Roja Remiro y Oyarzabal, quienes afrontarán el duelo contra el conjunto madridista con tres entrenamientos en sus piernas. Sin duda, Sergio Francisco ha estado condicionado por el virus FIFA para afrontar una cita tan importante como es la de la cuarta jornada de Liga.

