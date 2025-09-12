Caleta-Car se une al trabajo a la espera de Kubo y Aramburu

La plantilla blanquiazul sigue trabajando para encarar de la mejor manera posible el duelo de mañana ante el Real Madrid. En la penúltima sesión celebrada ... ayer en Zubieta ha aparecido Caleta-Car, que se ejercitó por primera vez con sus compañeros una vez que regresó de su doble compromiso internacional con la selección croata. El miércoles hicieron lo propio los integrantes de La Roja Remiro y Oyarzabal, quienes afrontarán el duelo contra el conjunto madridista con tres entrenamientos en sus piernas. Sin duda, Sergio Francisco ha estado condicionado por el virus FIFA para afrontar una cita tan importante como es la de la cuarta jornada de Liga.

Las principales ausencias en la sesión de ayer jueves fueron Take Kubo y Jon Mikel Aramburu. El extremo japonés pasó por Zubieta después de sus compromisos con Japón, pero no intervino en el entrenamiento tras un viaje largo desde Estados Unidos. En el caso del internacional venezolano, su vuelta está siendo más complicada porque la combinación de los vuelos es bastante peor desde el otro lado del Atlántico. Habrá que ver si Sergio decide contar con él con tan poco margen de preparación o prefiere alinear en el lateral a otro defensa como Aritz Elustondo.

Por otra parte, en la portería es duda el portero suplente Unai Marrero, que tiene molestias en un dedo. Por ese motivo no viajó ayer con el Sanse Aitor Fraga, ya que es muy probable que entre en la convocatoria en caso de que el meta azpeitiarra no termine de recuperarse en las próximas horas para este encuentro. Están descartados Óskarsson, Yangel Herrera y Sadiq.

El Madrid ya tiene a todos

En Valdebebas el Real Madrid completó ayer su cuarto entrenamiento de la semana en el que Xabi Alonso recuperó a todos los internacionales tras los partidos de selecciones. Los últimos en llegar han sido los franceses Mbappé y Tchouaméni. La plantilla realizó series de posesión y presión para continuar con una fase táctica de trabajo defensivo y ofensivo. Tras completar series de definición, concluyeron el entrenamiento con ejercicios de fuerza en el gimnasio.

Bellingham y Camavinga realizaron una parte de la sesión con el grupo, mientras que Endrick y Mendy continúan sus respectivos procesos de recuperación.