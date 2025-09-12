Sergio: «Mañana necesitamos estar casi perfectos»
El entrenador de la Real Sociedad confía en sumar ante el Real Madrid la primera victoria de la temporada
San Sebastián
Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:48
La Real Sociedad recibe este sábado por la tarde en Anoeta (16.15h.) al Real Madrid de Xabi Alonso. Sergio ha ofrecido desde la sala ... de prensa de Zubieta la última hora de los txuri-urdin antes del choque.
13:44
Final
Se acaba la rueda de prensa de Sergio. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la comparecencia y hasta la próxima
13:43
Toshack
Sin duda uno de los mejores entrenadores que ha tenido la Real. También coincidí con él cuando llega al primer equipo y yo estaba en Sanse pero en dinámica de primer equipo aunque luego me voy cedido a Eibar
13:42
Alonso y Ancelotti
Xabi ha cambiado cosas, es un Madrid que quiere más la pelota, más combinativo, que tiende a hundir a sus rivales en campo rival, esa sensación de que te domina, te domina... Siento que es un equipo con un punto más de equilibrio
13:41
Mejoras
El equipo tiene sobre todo que mejorar la eficacia. En los entrenamientos las metemos y ha llegado la competición y nos está costando un poquito más. El gol va a llegar. El equipo tiene la capacidad de generar ocasiones pero nos está faltando eficacia
13:40
Kubo
A Kubo le vi muy bien con la selección y así me lo ha trasladado él también. Take es un jugador muy importante para este equipo. Él lo sabe y los jugadores lo sabe. Le veo bien y ha arrancado la temporada con esa luz y esas ganas de hacer un temporada importante
13:39
Sadiq
Está fuera de grupo para que recupere la condición y no descarto que pueda estar con el grupo la semana que viene
13:39
Oyarzabal
En las cuatro posiciones de arriba Mikel es un jugador determinante. Creo que en estas primeras jornadas ha sido ese jugador que ha sido con la selección. Ese jugador que Mikel enseña con la selección también está en la Real aunque a veces nos cueste más verlo
13:38
Partido
Estoy tranquilo. Estamos trabajando bien. No ha llegado esa victoria aún pero confío en que pueda ser mañana con Anoeta empujando. Ojalá sumar esa primera victoria que es la que te pone en marcha
13:37
Juego
Cuando uno pierde un partido interesa lo más rápido posible que llegue el siguiente. No ha sido así, pero hemos tenido tiempo para poner el foco en momentos con balón y momentos sin balón. Ojalá mañana podamos dar una versión mejor
13:36
Ataque
Tenemos que ser eficientes y tener buen comportamiento colectivo para conseguir ese gol y que nos ponga por delante
13:35
Rival
Hemos intentado estudiar al Madrid, es uno de los mejores equipos del mundo. Pero nosotros en nuestra mejor versión también somos un equipo que generamos ocasiones. Mañana necesitamos estar casi perfectos e intentaremos que esos 20 tiros que hacen por partido sean mucho menos. vamos a intentar limitarles al máximo
13:34
Soler y Odriozola en la convocatoria
Álvaro hemos contado con él prácticamente toda la pretemporada y por eso le metemos también en la convocatoria. Con Carlos un poco lo mismo, creo que le falta un punto en lo físico, creemos que está como para entrar y no descartaría que mañana pudiese jugar
13:33
Plantilla
Cuento con todos, vamos a ver el estado de cada uno de los internacionales. Mañana elegiremos un once que entendemos que es el mejor para jugar de inicio
13:32
Take Kubo
Take tiene una jugada en el partido contra Mexico que se le queda un poco el tobillo enganchado, pero he hablado con él y está bien y entra en la convocatoria para mañana sin problema
13:31
Reencuentro con Xabi Alonso
Fue un place compartir vestuario con él y también coincidimos aquí en Zubieta tres años. Le saludé en Madrid y mañana le volveré a saludar porque hemos compartido muchas cosas
13:31
Preparación de la semana
«La semana ha ido muy bien. A todos se nos ha hecho un poco largo estas dos semanas sin competición. Los que se han quedado aquí hemos trabajado muy bien y hemos recibido a los jugadores internacionales sin contratiempos»
13:30
Empieza la rueda de prensa de Sergio
El técnico ya está ante los micrófonos de la sala de prensa de Zubieta
13:26
Soler, principal novedad en la convocatoria
Ya hay convocatoria de la Real Sociedad con una gran novedad. Carlos Soler se estrena en la lista, en la que también está Odriozola y los internacionales Aramburu y Kubo que se han incorporado hoy mismo a los entrenamientos
📋 Convocatoria.#RealSociedadRealMadridpic.twitter.com/uAgtIspbKZ— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 12, 2025
13:23
El partido de mañana entre la Real Sociedad y Real Madrid tendrá un protagonista especial: John Toshack. El técnico galés está ya en San Sebastián y esta mañana ha estado en Anoeta y ha pisado el mismo césped donde mañana recibirá la insignia de oro y brillantes del club txuri-urdin.
13:20
A la espera de conocer la convocatoria, lo que es seguro es que están descartados Óskarsson, Yangel Herrera y Sadiq
13:15
El técnico txuri-urdin ha podido contar por fin en el entrenamiento de este viernes por la mañana con todos los internacionales ya que Aramburu y Kubo se han podido incorporar a la dinámica de Zubieta
🔙 Ya están con el equipo. pic.twitter.com/WJiFSkOPZQ— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 12, 2025
13:10
Arratsalde on!
A las 13.30 horas comenzará la rueda de prensa de Sergio, previa al encuentro del sábado por la tarde ante el Real Madrid
