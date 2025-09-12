Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio, en una rueda de prensa S. Santos
Sergio: «Mañana necesitamos estar casi perfectos»

El entrenador de la Real Sociedad confía en sumar ante el Real Madrid la primera victoria de la temporada

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:48

Actualizado Hace 34 minutos

La Real Sociedad recibe este sábado por la tarde en Anoeta (16.15h.) al Real Madrid de Xabi Alonso. Sergio ha ofrecido desde la sala ... de prensa de Zubieta la última hora de los txuri-urdin antes del choque.

