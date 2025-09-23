Sergio: «Necesitamos dar un paso más; ya no valen las excusas»

Sergio Francisco ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta para dar su valoración del partido de mañana ante el Mallorca. La gran novedad ... es la presencia de Alex Lebarbier, centrocampista del Sanse que también puede jugar de central, en lugar del lesionado Aritz, que se queda fuera de lista. «Elus tuvo un golpe en el entrenamiento del sábado en Sevilla y anda con una costilla tocada. Entendemos que llega para final de semana aunque para este partido no está. ¿Lo de Lebarbier? Nos están pasando muchas codas más allá de lo que pensábamos que podía pasar. Son demasiadas cosas. Alex también ha jugado de central y viene en la convocatoria por si le toca participar». Ha apuntado, asimismo, que «Barrene acabó con un golpe en el tobillo en Sevilla pero ha entrenado normal y llegamos sin más novedades al partido».

El técnico concede mucha importancia a este encuentro después de haber sumado tan solo dos puntos de quince posibles. «Por responsabilidad y porque todos tenemos esa rabia por no conseguir resultados, creo que es un día para cambiar la dinámica y ser competitivos durante los 90 minutos para conseguir esa victoria que llevamos buscando tanto tiempo».

El irundarra tiene claro que la Real necesita equilibrio para sumar los tres puntos. «Hay que estar atentos a qué respuestas tenemos a la pérdida de balón y cómo gestionamos las ocasiones de gol. No estamos tan lejos de ser un equipo con equilibrio. Ha habido partidos en los que hemos sido un equipo equilibrado durante muchos minutos, pero para ganar partidos en Primera necesitas ser competitivo durante los 90 minutos. Tenemos que dar ese paso adelante todos para que en esos momentos en los que el rival nos supera sepamos agarrarnos a la competición».

Entiende que también jugará un papel importante el factor anímico. «Cuando entras en una racha con resultados que no favorecen y los pequeños detalles no acompañan, el siguiente partido siempre cuesta más. Necesitamos dar un paso más; ya no valen las excusas. Necesitamos ser agresivos, ganar duelos, meter las ocasiones... Las cosas que hasta ahora nos están limitando para ganar, mañana las tenemos que hacer bien».

Preguntado por la mala imagen de la Real en la segunda parte en Sevilla asegura que prefiere mirar al futuro y quedarse con lo bueno que ha pasado hasta ahora. «Hay dos momentos en los que el equipo no ha sido reconocible en estos cinco partidos. La segunda parte de Oviedo y la de Sevilla. Hay que huir de esos momentos y quiero pensar en el partido de mañana. Me quedo con lo que ha sido el equipo en otros momentos. Hemos visto vídeos, hemos hablado de la presión tras pérdida, de interrumpir cuando perdemos el balón, de ser más agresivos en la vigilancias… También tenemos que confiar en que vamos a aprovechar mejor las ocasiones que tengamos. Tenemos que mirar hacia delante porque lo que ya ha pasado es difícil de corregir».

En La Cartuja dolió especialmente la forma en la que se encajaron los dos primeros goles, en acciones a balón parado mal defendidas. «No fuimos lo suficientemente agresivos. El primero nos hacen gol con todos por detrás del balón con dos pases. En el segundo, les dejamos centrar el córner y no somos agresivos. Hemos sido solventes hasta ahora en el balón parado y tenemos que ser nosotros y defenderlo como lo hemos defendido en las primeras jornadas».

Sobre la posibilidad de cambiar de sistema o introducir novedades en el once para tratar de reactivar al equipo apunta que «estamos trabajando para darle confianza al equipo, para que aquéllos que arranquen de inicio tengan confianza para desarrollar el plan de partido que queremos. Elegimos la alineación mejor preparada para arrancar y tenemos jugadores para que en los 30 últimos minutos también puedan cambiar el partido».

Turrientes, que fue titular en las dos primeras jornadas, no ha jugado nada en los dos últimos partidos, algo que achaca Sergio a la competencia. «Participó y lo hizo muy bien en esas dos primeras jornadas pero tenemos una plantilla amplia. Estoy contento con la plantilla que tengo y luego me toca elegir los jugadores para los partidos. No le ha tocado salir en estos dos últimos pero que mañana esté preparado».

Sobre el rival de mañana, el Mallorca, valora que es un conjunto complicado de ganar. «Es un equipo que hace muchas cosas bien. Muy difícil de batir. Tiene una buena estructura y es difícil meterle mano en área. Transita bien. Tiene muchos jugadores en los pasillos de fuera para sacar centros y Muriqi dentro del área siempre es un jugador decisivo. Pero, como a nosotros, también le está costando ser completos los 90 minutos y por eso están igualado a puntos con nosotros».

Considera que tener dos días más para preparar este partido (la Real jugó el viernes y el Mallorca el domingo) es «un punto a favor para nosotros. Hemos recuperado bien, hemos hablado mucho y nos ha dado tiempo a poner todo el foco en este partido. A nivel condicional llegamos sin excusas. Ojalá podamos dar ese ritmo al partido para que el Mallorca lo acuse».

El entrenador ha querido poner en valor la importancia del apoyo de la afición en estos momentos y se ha referido a la pancarta de ánimo de Bultzada con la que se entrenaron ayer en Zubieta. «Fue positivo. Es una realidad. No voy a hacer ninguna petición a la afición. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y sé que los que vayan a Anoeta nos van a ayudar. La afición siempre responde cuando el equipo lo necesita».