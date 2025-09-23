Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco, en un entrenamiento en Zubieta

Sergio Francisco, en un entrenamiento en Zubieta Morquecho

Real Sociedad

Sergio: «Necesitamos dar un paso más; ya no valen las excusas»

Sergio Francisco cree que el encuentro de mañana contra el Mallorca es «un buen día para cambiar la dinámica» que arrastra la Real Sociedad

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:27

Sergio Francisco ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta para dar su valoración del partido de mañana ante el Mallorca. La gran novedad ... es la presencia de Alex Lebarbier, centrocampista del Sanse que también puede jugar de central, en lugar del lesionado Aritz, que se queda fuera de lista. «Elus tuvo un golpe en el entrenamiento del sábado en Sevilla y anda con una costilla tocada. Entendemos que llega para final de semana aunque para este partido no está. ¿Lo de Lebarbier? Nos están pasando muchas codas más allá de lo que pensábamos que podía pasar. Son demasiadas cosas. Alex también ha jugado de central y viene en la convocatoria por si le toca participar». Ha apuntado, asimismo, que «Barrene acabó con un golpe en el tobillo en Sevilla pero ha entrenado normal y llegamos sin más novedades al partido».

