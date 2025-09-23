Aritz se cae de la lista para recibir al Mallorca y Sergio cita a Lebarbier

Sergio Francisco ha dado este martes la convocatoria para recibir este miércoles al Mallorca (21.30 horas) en Anoeta. El irundarra, tal y como informó DV ... , no podrá contar con Aritz Elustondo, que se queda fuera de la lista por una contusión costal sufrida en el entrenamiento del sábado realizado en Sevilla. El entrenador ha citado a Alex Lebarbier (París, 2004), centrocampista del Sanse que en algún momento puntual ha jugado de central pero que no es su posición natural. No tiene más.

Sadiq Umar, del mismo modo, apunta a entrar en la primera convocatoria del curso puesto que la lista la conforman 24 jugadores con Fraga como tercer portero. El nigeriano viajó a Sevilla, pero finalmente no se sentó en el banquillo de La Cartuja.

📋 La 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 para mañana pic.twitter.com/uFUCfWIU8D — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 23, 2025

Así las cosas, el problema en la pareja de centrales es evidente puesto que el técnico solo tiene disponibles a Zubeldia y Caleta-Car, después de que Jon Martín pusiera el lunes rumbo al Mundial sub-20 y que Aritz cayera lesionado en Sevilla. Más problemas. El beasaindarra se suma a las bajas de Yangel y Óskarsson, que continúan con sus procesos de recuperación.

La lista la completan los porteros Remiro, Marrero y Fraga, los defensas Aramburu, Aihen, Zubeldia, Caleta-Car, Gómez, Odriozola y Lebarbier, los centrocampistas Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Zakharyan, Goti, Brais, Sucic y Marín y los delanteros Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes, Kubo, Sadiq y Karrikaburu.