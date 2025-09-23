Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aritz y Turrientes durante un entrenamiento de esta temporada RS
Real Sociedad

Aritz se cae de la lista para recibir al Mallorca y Sergio cita a Lebarbier

El beasaindarra se queda fuera por una contusión y el centrocampista parisino entra en la convocatoria

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:40

Sergio Francisco ha dado este martes la convocatoria para recibir este miércoles al Mallorca (21.30 horas) en Anoeta. El irundarra, tal y como informó DV ... , no podrá contar con Aritz Elustondo, que se queda fuera de la lista por una contusión costal sufrida en el entrenamiento del sábado realizado en Sevilla. El entrenador ha citado a Alex Lebarbier (París, 2004), centrocampista del Sanse que en algún momento puntual ha jugado de central pero que no es su posición natural. No tiene más.

