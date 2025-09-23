Arrasate: «La Real Sociedad nos tenía muy mal acostumbrados los últimos años»

El Mallorca de Jagoba Arrasate aterriza este miércoles en Anoeta con las mismas urgencias que la Real. El conjunto mallorquín calca los números txuri-urdin ... salvo en un dato: ha recibido un gol más en contra, diez, por nueve de los de Sergio. El de Berriatua ha sido preguntado este martes en rueda de prensa por el equipo del que es aficionado. «Es que no es fácil ganar aquí y la Real nos tenía muy mal acostumbrados los últimos años. Siendo una habitual en Europa, haciendo grandes temporadas, ganando una final de Copa también. Y creo que poco a poco ha ido perdiendo jugadores importantes y ahora está en un proceso de cambio», simplifica Arrasate.

Entiende el técnico que la Real «ha hecho cosas buenas, porque creo que en todos los partidos ha hecho cosas buenas, pero igual cuando ha hecho un buen primer tiempo, el segundo no ha estado tan bien o al revés», añade el vizcaíno, que como no podía ser de otra manera tiene a la Real muy vista. «Eso lo ha llevado a tener dos puntos y mañana tienen esa necesidad de ganar también. Pero bueno, sigo viendo un equipo con muy buenos futbolistas, un estadio que va a apretar y un entrenador que lo conozco bien, que estoy convencido de que va a mejorar el equipo», ha echado un capote a Sergio Francisco.

Sigue la rueda de prensa de Jagoba Arrasate previa a la jornada 6 ❤️🖤



🎙️ https://t.co/t0gp0pnoSi pic.twitter.com/ZuthIcnFsy — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 23, 2025

Arrasate está cuestionado en Mallorca, no solo por los resultados, también por la marejada que tiene dentro del vestuario con Dani Rodríguez, que cuestionó una decisión suya cargando contra otro compañero como Jan Virgili. «Tengo confianza en mí mismo y estoy muy motivado. Muy motivado en el sentido de que la cosa ha empezado torcido, y en varios aspectos además, pero lo que más importa es que el equipo tiene que ganar y que en la clasificación tenemos ahora mismo un déficit de puntos». El Mallorca tampoco ha ganado en los primeros cinco partidos.

Cambio de esquema

El equipo bermellón solo tiene dos empates. «No vamos sobre el horario previsto porque tenemos dos puntos en cinco jornadas. Pero el reto ahora mismo es ese, darle la vuelta a eso. Y en eso estoy centrado, focalizado, motivado y confío en lo que puedo aportar yo también. También te digo que un resultado positivo lo cambia todo, pero para llegar a un resultado positivo hay que hacer cosas distintas que estamos haciendo durante 90 minutos. Esa es la ilusión que tengo para mañana», ha apostillado el entrenador.

Arrasate, que ha confirmado que en portería jugará el argentino Leo Román tras su excelente partido ante el Atlético de Madrid, tiene la baja de Jan Virgili, que al igual que Jon Martín se ha ido al Mundial sub-20 con España. El de Berriatua tampoco podrá contar con el central Kumbulla, que le obliga a cambiar su habitual esquema de cinco defensas para pasar a jugar con cuatro atrás.