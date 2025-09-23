Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jagoba Arrasate, pensativo durante el Mallorca-Atlético del pasado domingo EFE

Arrasate: «La Real Sociedad nos tenía muy mal acostumbrados los últimos años»

El ex entrenador txuri-urdin y técnico del Mallorca regresa a casa con las mismas urgencias que la tropa de Sergio Francisco

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:03

El Mallorca de Jagoba Arrasate aterriza este miércoles en Anoeta con las mismas urgencias que la Real. El conjunto mallorquín calca los números txuri-urdin ... salvo en un dato: ha recibido un gol más en contra, diez, por nueve de los de Sergio. El de Berriatua ha sido preguntado este martes en rueda de prensa por el equipo del que es aficionado. «Es que no es fácil ganar aquí y la Real nos tenía muy mal acostumbrados los últimos años. Siendo una habitual en Europa, haciendo grandes temporadas, ganando una final de Copa también. Y creo que poco a poco ha ido perdiendo jugadores importantes y ahora está en un proceso de cambio», simplifica Arrasate.

