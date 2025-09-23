Así ha sido la rueda de prensa de Sergio

13:50

Pancarta de apoyo y mensaje

Nos encontramos con esa pancarta y fue positivo. Es una realidad. No voy a hacer ninguna petición. Somos responsables de la situación que tenemos y estoy convencido de que el que mañana vaya a Anoeta nos va a ayudar y aportar. Saben de la necesidad y siento que cuando he ido a Anoeta de aficionado, la afición siempre ha respondido cuando el equipo le ha necesitado. Estoy convencido de que nos van a ayudar muchísimo y de que mañana va a ser el día.