Así ha sido la rueda de prensa de Sergio
El entrenador de la Real Sociedad se muestra positivo en la víspera de su primera 'final', el duelo contra el Mallorca en Anoeta
San Sebastián
Martes, 23 de septiembre 2025, 13:23
Importante rueda de prensa de Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, un día antes de medirse al Mallorca en Anoeta, en un partido que se torna dramático para ambos contendientes. El técnico irundarra busca la primera victoria en su sexto encuentro al frente del banquillo txuri-urdin, lo mismo que su homólogo Jagoba Arrasate en el cuadro bermellón. «Ya no valen las excusas, es un día para cambiar la dinámica», dice el técnico irundarra, que espera una versión muy mejorada de su equipo.
13:55
Saludos y que tengan una buena tarde.
13:54
Justifica la presencia de Lebarbier en la convocatoria significando que puede jugar de mediocentro defensivo o central, ya que sólo dispone de dos: Caleta-Car y Zubeldia. Y no quiere mandar mensajes a la afición. Está convencido de que ayudará porque siempre lo hace cuando se le necesita.
13:53
Aquí finaliza la rueda de prensa de un Sergio Francisco que ha subrayado que mañana es el día para comenzar a cambiar la dinámica, autodestructiva hasta ahora.
13:52
Dos días más de descanso
Es un punto a favor para nosotros. No es lo mismo tener más o menos horas de recuperación. A nosotros nos ha dado tiempo a recuperar bien, a hablar mucho, a poner todo el foco en ese partido. Vamos a llegar sin excusas a nivel condicional. Ojalá podamos poner ese ritmo al partido para que el Mallorca lo acuse.
13:51
Turrientes
No es una cuestión de Turri. Participa y lo hace muy bien en esas primeras jornadas, pero la realidad es que tenemos una plantilla muy amplia. Estoy muy contento con la plantilla que tengo. No le ha tocado jugar en los últimos partidos, pero que esté preparado mañana.
13:50
Pancarta de apoyo y mensaje
Nos encontramos con esa pancarta y fue positivo. Es una realidad. No voy a hacer ninguna petición. Somos responsables de la situación que tenemos y estoy convencido de que el que mañana vaya a Anoeta nos va a ayudar y aportar. Saben de la necesidad y siento que cuando he ido a Anoeta de aficionado, la afición siempre ha respondido cuando el equipo le ha necesitado. Estoy convencido de que nos van a ayudar muchísimo y de que mañana va a ser el día.
13:48
Posibles rotaciones
No estamos para dar pistas. Siempre valoro todas las posibilidades, es verdad que es una semana de dos partidos, pero nos estamos concentrando muchísimo en el de mañana. Vamos a buscar todas las opciones posibles que nos den la seguridad para afrontar el partido de la mejor manera posible.
13:47
Barrene
Acabó con un golpe en el partido, pero está bien. Todos los demás están disponibles
13:46
Mallorca
Es un equipo que hace muchas cosas, difícil de batir, que defiende bien, que tiene mucha estructura, que eso hace que sea muy difícil de meter mano en área y a su vez es un equipo que transita bien, que tiene muchos jugadores para sacar centros en los pasillos de fuera y tiene a un jugador como Muriqi que siempre es una amenaza. Están compitiendo bien, pero se están llevando golpes a nivel competitivo.
13:45
Cambio de sistema
Estamos trabajando mucho para darle esa confianza al equipo, que la tengan aquellos que arranquen de inicio y también la seguridad de lo que intentamos proponer, de cuál es el plan de partido. La alineación que elegimos será la que entendemos que está más preparada para competir. Y luego necesitamos otros jugadores para ganar el partido. Necesitamos gente para los últimos 30 minutos que hagan que cambie el partido si no lo hemos conseguido antes.
13:43
Lebarbier
Nos están pasando muchas cosas. Más allá de lo que pudiéramos pensar que podía pasar, están siendo demasiadas cosas. Alex tiene la capacidad de jugar de mediocentro pero también ha jugado de central y mañana seguro que nos va a ayudar en la convocatoria por si le toca participar.
13:42
Goles en Sevilla
No somos lo suficientemente agresivos, todos lo hemos visto. En el primero, en un saque de banda, con todo el mundo detrás del balón, nos cogen hacia delante y nos hacen gol. Y en el segundo, es un córner, lo mismo, dejamos centrar, no somos lo suficientemente agresivos al balón. Hemos sido capaces de ser muy solventes y agresivos en las jugadas a balón parado. Y espero que mañana volvamos a ser nosotros, a generar y defender bien las situaciones, como hicimos en las primeras jornadas como norma general.
13:40
Cómo se corrige
Hemos utilizado mucho el vídeo, hemos hablado de la presión tras pérdida, de interrumpir la jugada cuando perdemos el balón, de ser más agresivos en la gestión de las vigilancias y los duelos. Con las ocasiones que estamos generando, su gestión va a cambiar, estoy convencido. Debemos mirar hacia adelante. Lo que hemos hecho es difícil de cambiar y vamos a pensar en lo que podemos hacer mañana.
13:38
El segundo tiempo de La Cartuja
Hay dos momentos en los que el equipo no ha sido reconocible, las segundas partes de Oviedo y el otro día en Sevilla. Hay que huir de esos dos momentos. Me quedo con lo que hemos sido en el resto de momentos. Esperemos ser competitivos durante 90 minutos para lograr la primera victoria.
13:36
Lo que hay que corregir
Siempre hemos hablado de ese equilibrio, de las respuestas que damos a las pérdidas y lo eficaces que somos en la gestión de las ocasiones de gol. No estamos tan lejos de ser un equipo con equilibrio, hemos tenido partidos en los que hemos sido un equipo muy equilibrado durante muchos minutos. Para ganar partidos en Primera hay que ser competitivo durante 90 minutos. Hay que dar un paso adelante para agarrarte a la competición cuando el rival te supera.
13:34
Tema anímico
Siempre es importante el tema anímico. Todos somos conscientes de que debemos dar un paso más, ya no valen las excusas, necesitamos ser competitivos, ganar los duelos, meter las ocasiones, que aquellas situaciones que nos están limitando para ganar lo hagamos mañana.
13:33
Importancia del partido
Por supuesto que es importante. Por responsabilidad y por la rabia que tenemos todos por los resultados. Es un día para cambiar la dinámica y ser competitivos durante 90 minutos para ganar.
13:32
Plantilla
Entra Lebarbier porque Elus tuvo un golpe en Sevilla, en el entrenamiento y anda con una costilla tocada. No está para este partido, pero seguro que llega para finales de semana.
13:31
Empieza la rueda de prensa de Sergio
13:31
El sobrino de Mitxelo, en la del Mallorca
Por su parte, la novedad en la convocatoria del Mallorca es la de Javier Olaizola Jiménez, defensa zurdo de 18 años que puede jugar como central o lateral izquierdo. No tendría más historia si no fuera el hijo de Javier Olaizola Rodríguez y por lo tanto sobrino de Mitxelo Olaizola, clásico utillero de la Real Sociedad durante varias décadas-. Se caen el lesionado Kumbulla y Virgili, convocado por la selección española Sub-20
13:26
Ya hay convocatoria de la Real
Se cae Aritz Elustondo por su lesión en la costilla. También figura Fraga como tercer portero, aunque se entiende que será él el que se quede fuera al final.
12:17
Una posición peligrosa
12:14
Arratsalde on!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa que va a protagonizar Sergio Francisco en la víspera de uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la Real Sociedad, el que le enfrenta mañana miércoles (21.30 horas) al Mallorca en Anoeta. Tras lograr sólo dos puntos de los primeros 15, resulta del todo urgente y necesario que la Real se haga con el triunfo para espantar fantasmas.
-
