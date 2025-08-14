Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guedes posa con aficionados realistas durante su presentación como jugador de la Real Lobo Altuna
Real Sociedad

La Real recibe este jueves el CTI de Caleta-Car y Guedes y serán inscritos para Mestalla

Los dos fichajes estarán en la convocatoria del sábado y podrían debutar como realistas

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:51

La Real Sociedad va a recibir a lo largo de este jueves el CTI de Duje Caleta-Car y Gonçalo Guedes y ambos serán inscritos ... en la Liga para que puedan jugar en el debut liguero del sábado ante el Valencia en Mestalla. La entidad txuri-urdin no ha tenido problemas con el límite salarial como sí han tenido otros clubes y simplemente estaba esperando a que avanzara todo el papeleo para inscribir a los dos primeros fichajes del verano.

