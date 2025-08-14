La Real recibe este jueves el CTI de Caleta-Car y Guedes y serán inscritos para Mestalla

La Real Sociedad va a recibir a lo largo de este jueves el CTI de Duje Caleta-Car y Gonçalo Guedes y ambos serán inscritos ... en la Liga para que puedan jugar en el debut liguero del sábado ante el Valencia en Mestalla. La entidad txuri-urdin no ha tenido problemas con el límite salarial como sí han tenido otros clubes y simplemente estaba esperando a que avanzara todo el papeleo para inscribir a los dos primeros fichajes del verano.

La Federación emitirá el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), un certificado que es requisito indispensable para la inscripción de un jugador en una nueva federación tras una transferencia internacional. De momento la Real tiene 25 inscritos ya en la Liga después de que durante las últimas horas haya inscrito en la Liga a Goti, Gorrotxategi o Karrikaburu entre otros. Alguno de ellos figura en esta lista por estar inscritos el año pasado, pero no hay problemas en que salgan de esa lista para añadir a los dos nuevos fichajes.

La Real, por su parte, sigue trabajando en la operación salida con los futbolistas que no cuenta. De hecho, varios de esos jugadores apuntan a quedarse fuera de la convocatoria para el choque del sábado. Carlos es uno de ellos, que el miércoles por ejemplo se entrenó en solitario a la espera que se resuelva su futuro. El Mirandés está muy interesado en el sevillano. No es el único que está en la rampa de salida.

Así las cosas, Caleta-Car y Guedes pueden debutar de manera oficial este sábado ante el equipo che. Los dos se están ejercitando con normalidad con sus nuevos compañeros y si Sergio lo considera oportuno podrían disponer de minutos.