Baghdadi Capital, nuevo main sponsor de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha anunciado este jueves que Baghdadi Capital será el nuevo main sponsor del club para las próximas tres temporadas. Como parte del ... acuerdo, Baghdadi Capital tendrá presencia en el frontal de la camiseta del primer equipo masculino, así como en la ropa oficial de entrenamiento y paseo. La marca también estará presente en soportes destacados tanto en el Estadio de Anoeta como en las instalaciones de Zubieta.

Baghdadi Capital un «family office global», o lo que es lo mismo, según el comunicado de la Real «El grupo integra compañías especializadas en financiación empresarial, así como en sectores estratégicos como el inmobiliario o las inversiones estratégicas selectivas, con un enfoque en la rentabilidad y el compromiso social». Del mismo modo, «ofrece soluciones de financiación flexibles, adaptadas a las necesidades de cada empresa, proporcionando liquidez inmediata para cubrir operaciones, impulsar inversiones y fortalecer el crecimiento sostenible». La empresa, con sede en Madrid, fue fundada en 2023 por el empresario Baihas Baghdadi.

La presentación del acuerdo será este mismo jueves a partir de las 15.00 horas en el estadio de Anoeta. Comparecerán en la misma Jokin Aperribay y Baihas Baghdadi, presidente ejecutivo y fundador de Baghdadi Capital. En el acto también participarán jugadores de la primera plantilla, quienes posarán con las camisetas en las que ya lucirá nuestro nuevo main sponsor.

«Estamos muy felices con este nuevo acuerdo y muy agradecidos a Baghdadi Capital. Es una nueva mirada que nos va a permitir ser más competitivos en todos los ámbitos y sobre todo a nivel internacional», afirma Aperribay en la web de la Real.