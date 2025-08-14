Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baihas Baghdadi, fundador de Baghdadi Capital
Real Sociedad

Baghdadi Capital, nuevo main sponsor de la Real Sociedad

La entidad, con sede en Madrid, es un family office global que firma con el club para las próximas tres temporadas

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:23

La Real Sociedad ha anunciado este jueves que Baghdadi Capital será el nuevo main sponsor del club para las próximas tres temporadas. Como parte del ... acuerdo, Baghdadi Capital tendrá presencia en el frontal de la camiseta del primer equipo masculino, así como en la ropa oficial de entrenamiento y paseo. La marca también estará presente en soportes destacados tanto en el Estadio de Anoeta como en las instalaciones de Zubieta.

