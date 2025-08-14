La nueva Real se apoya en Zubieta para tratar de volver a Europa

Beñat Barreto San Sebastián Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tiempos de cambios en la Real. Después de varios años con Imanol Alguacil al mando en el que se han alcanzado éxitos impensables como ganar una Copa, es turno de empezar una nueva etapa con Sergio Francisco. Como siempre suele ocurrir con lo nuevo, en los primeros instantes de un nuevo proyecto el ser humano siempre tiende a desconfiar. ¿Y si no remontamos el vuelo? Lo que más tranquilo debería dejar a los aficionados es que los que mandan en la Real lo han tenido meridiano. Aperribay verbalizó en el avión de vuelta de Japón que la renovación quedó pospuesta al final de Liga, y que en caso que dijera que no se iba a apostar por el siguiente de casa.

También ha ocurrido exactamente lo mismo en la dirección deportiva. El hombre que más poder de decisión ha tenido jamás en el ámbito deportivo ya no está. Sin salirse ni un ápice del camino, los mandos para su mano derecha durante este tiempo, Erik Bretos. Dos hombres de aquí. Sobradamente capacitados. De Irun y Donostia. Tan solo el tiempo dirá si la decisión ha sido la correcta, pero la nueva etapa que está a punto de comenzar tiene que ser igual de exigente. Al menos en el punto de partida. Es cierto que a este equipo no se le puede obligar lo mismo que al que poseía a Le Normand, Merino, Silva, Odegaard, Isak o Sorloth, pero lo cierto es que también hay mimbres como para continuar construyendo sobre un proyecto que para nada está muerto. Simplemente es diferente. Y como ocurre cuando quizás no vienen tan bien dadas, la columna vertebral siempre será Zubieta.

Zubimendi ya no está

Por lo menos, el golpe habitual en forma de salidas de cada temporada llegó el principio del verano, e incluso la decisión prematura de Zubimendi permitió a la Real planificar su próximo paso con antelación. El tiempo, en cambio, no le ha permitido encontrar el recambio hasta la fecha, o al menos no se ha traído ese jugador enérgico que reclama Sergio para la medular. El donostiarra ya se sale del mapa con el Arsenal. Normal. Es uno de los mejores jugadores del planeta. A eso se tiene que acostumbrar la Real, que de un tiempo a esta parte también ha tenido que decir agur a otras estrellas mundiales igual o mejores que Zubimendi.

Este mismo artículo podría ser diferente dentro de dos semanas en cuanto se sepa la identidad del que apunta a ser el tercer y último fichaje del verano, pero lo cierto es que la Real no necesita demasiados cambios. La matería prima ya estaba en casa o fue fichada el pasado curso y tan solo se necesitan retoques. Pero de caliad, nada de medianías. La dirección deportiva ha apostado por traer cedido a Duje Caleta-Car, un central experimentado que hace años apuntaba a ser otro de los peces gordos del mercado. Claro está que se quedó a mitad de camino, aunque viene a paliar un tipo de aspecto del juego que la plantilla no poseía desde que salieran Le Normand y Merino.

El otro nombre propio del verano es Gonçalo Guedes, otra pieza más que interesante por su verticalidad y por ser diferente a lo que ya había en la plantilla. Alguien que ha movido más de cien millones de euros en traspasos va sobrado de talento. Ahora falta que pueda sacar su máximo rendimiento en Zubieta. Esta es precisamente una de las obligaciones de Sergio Francisco. La plantilla de la Real dispone más de media docena de jugadores que serían titulares en otros dieciséis equipos de primera que por un motivo u otro no han podido derribar la puerta.

Y sí, son 'Made in Gipuzkoa'. Si el irundarra consigue exprimir a Pacheco, Turrientes y Barrenetxea, talentos puros que han dejado detalles de calidad pero que pueden y deben dar mucho más, tendrá mucho ganado. Pero es que además hay otros outsiders que también deben luchar por la titularidad para elevar el nivel. El primero ya parece haberlo logrado. Si Jon Martín no consigue consolidarse como central titular de la Real esta temporada algo muy mal estaremos haciendo. El lasartearra es una de esas piezas que aparecen una vez cada muchos años. Tiene condiciones para dominar y ser el jefe de la defensa en la próxima década. Su techo es el de convertirse en internacional absoluto. Pero para eso hay que cuidarlo, moldearlo, quererlo y... ponerlo.

No es el único futbolista de este tipo, y lo mejor es que la Real tiene en el banquillo al hombre que mejor los conoce. Sergio ha ido creciendo de la mano de los Beitia, Rupérez, Gorrotxategi, Marín, Goti, Mariezkurrena o Karrikaburu. Varios ya tienen dorsal del primer equipo, otros lo conseguirán el año que viene porque también son muy buenos. Pero Zubieta sigue generando talento por el que hay que apostar. Si no se consigue traer futbolistas que mejoren sobradamente lo que hay, que jueguen los nuestros.

Si Beitia ha renovado hasta 2029 es por algo, si Rupérez vuela tanto con el Sanse como arriba es por algo, si Gorrotxategi es el mejor jugador de la pasada Segunda pese a que no ha debutado como realista es por algo, si Marín es capaz de brillar a un nivel increíble en una semifinal de Copa en el Bernabéu es por algo, si Goti hace trece goles, rebosa calidad y lidera el ascenso del Sanse a Segunda es por algo, si Mariezkurrena tiene el gol entre ceja y ceja y remata sin pensárselo dos veces... Sí, es por algo. El objetivo que hay que exigirle a esta Real es que llegue a la última jornada de liga peleando por volver a Europa, algo que no pudo hacer el pasado curso. Y en Copa, como siempre, a soñar.

