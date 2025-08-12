Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Fernández, durante un viaje con la Real RS
Real Sociedad

Carlos Fernández apunta al Mirandés

El conjunto jabato confía en hacerse conlos servicios del sevillano, al que todavía le quedan dos años de contrato

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 00:11

La Real continúa trabajando en la operación salida y apunta a que en los próximos días acelere para dejar marchar a uno de sus activos. ... El Mirandés está cerca de hacerse con los servicios de Carlos Fernández después de que este fin de semana las conversaciones entre todas las partes hayan dado un paso más con motivo de la visita del conjunto jabato a Zubieta para medirse al Sanse en el último amistoso de pretemporada para ambos equipos.

