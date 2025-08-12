Carlos Fernández apunta al Mirandés

La Real continúa trabajando en la operación salida y apunta a que en los próximos días acelere para dejar marchar a uno de sus activos. ... El Mirandés está cerca de hacerse con los servicios de Carlos Fernández después de que este fin de semana las conversaciones entre todas las partes hayan dado un paso más con motivo de la visita del conjunto jabato a Zubieta para medirse al Sanse en el último amistoso de pretemporada para ambos equipos.

En el club burgalés hay mucho optimismo con que la operación se pueda cerrar esta semana, aunque también reconocen que otro futbolista se les ha escapado en las últimas horas cuando estaba todo acordado al llegar otro equipo de la Liga Hypermotion ofreciendo más dinero. Si no sucede algo parecido, Carlos Fernández apunta a continuar su carrera deportiva en Anduva tal y como reconocen más de una fuente conocedora de la negociación.

Más allá del destino, que apunta a Miranda, también hay que resolver la forma en la que sale Carlos. La Real fichó procedente del Sevilla al delantero a cambio de diez millones de euros con la posibilidad de tener que abonar otros dos más si se cumplían diferentes variables. El ariete selló su firma en el contrato en enero de 2021 uniéndose a la Real para las próximas seis temporadas, o lo que es lo mismo, su vinculación con la entidad txuri-urdin se prolonga hasta el 30 de junio de 2027.

Lo que está claro es que la dirección deportiva realista no cuenta con el delantero, que tras jugar los dos primeros amistosos de pretemporada ante el Pau FC y V-Varen Nagasaki ha desaparecido de las alineaciones de Sergio Francisco. No ha disputado ninguno de los cinco últimos encuentros. De hecho, este fin de semana se quedó en Zubieta y no viajó a Bournemouth con permiso del club para entrenarse aquí y tratar de cerrar su futuro en una jornada de sábado que ha sido importante para que el sevillano esté a un paso del Mirandés.

El conjunto jabato se desplazó a Zubieta para disputar el último amistoso de pretemporada ante el Sanse y hasta Donostia se movió también la dirección deportiva burgalesa. Las conversaciones han dado un paso más después de hablar también con el futbolista, que si en un principio quizás optaba por algún destino más apetecible, ahora está cerca de dar el visto bueno de recalar en Miranda. El futbolista prefería quizás una ciudad más grande como A Coruña o alguna capital andaluza para estar más cerca de casa. No sería así.

Sobre la mesa hay dos escenarios posibles. O bien el ariete recala cedido en el Mirandés como sucediera la pasada temporada cuando terminó jugando en el Cádiz o bien la Real y el de Castilleja de Guzmán llegan a un acuerdo económico para rescindir su contrato. En Miranda no se descarta esta última opción puesto que verían con buenos ojos hacerse en propiedad con Carlos Fernández en caso de que salga libre.

Una de las principales aristas de la operación, como sucedió el pasado curso cuando vistió de amarillo, es el sueldo del delantero, bastante elevado para la Liga Hypermotion. Otros equipos de la categoría de plata también preguntaron por su situación, pero no han terminado de lanzarse a por él. Estamos a mediados de agosto. La Liga también empieza el viernes y los principales equipos candidatos a ascender ya tienen a sus delanteros referencia.

Avanzado pero no cerrado

Fuentes conocedoras de la negociación reconocen que las conversaciones son buenas entre las partes, pero de momento no está todo cerrado. Es más, en Miranda confían en que se haga pero al mismo tiempo son cautos después de lo que le ha sucedido la pasada semana. La dirección deportiva tenía cerrado al extremo Jastin García que milita en el Girona hasta tal punto de que incluso estaba a un paso de viajar a Miranda de Ebro.

Sin embargo, su fichaje se fue al traste cuando entró en la ecuación el Andorra de Ibai Gómez y Gerard Piqué. El conjunto del principado ofreció más dinero por el futbolista y terminó arrebatando así a uno de sus objetivos. En el Mirandés reconocen que están cerca de hacerse con el delantero, pero también recalcan que en el fútbol moderno todo puede suceder.

El conjunto que dirige ahora Fran Justo, que salió del Real Unión el verano pasado, podría cerrar a su segundo delantero en pocos días. Los jabatos han conseguido la cesión de Gonzalo Petit, un uruguayo de 18 años procedente del Betis por el que el conjunto verdiblanco ha pagado seis millones de euros este mismo mercado veraniego.

En Miranda confían que este sea su Panichelli del año pasado y que rompa a marcar goles como hiciera el exdelantero del Alavés y que a punto estuvo de subir a Primera con el conjunto jabato. Tampoco seguirá vistiendo la camiseta del Mirandés Urko Izeta, que de momento se queda en el Athletic. La dirección deportiva burgalesa entiende que Petit sería el delantero goleador y Carlos un complemento más que interesante tanto para aportar con goles como para la creación de juego, toda vez que el todavía futbolista de la Real tiene capacidad para combinar.

Está bien físicamente

Lo bueno para Carlos Fernández es que este verano no ha tenido problemas físicos, algo que no es moco de pavo teniendo en cuenta su historial de lesiones. La carrera del sevillano se enquistó un poco más cuando se rompió el cruzado con la Real durante un amistoso en Alkmaar en el verano de 2021. Aquel Carlos apuntaba maneras y prometía ser un ariete más que interesante, algo que llevó a la Real a pagar diez millones. Medio año después de firmar como txuri-urdin, tuvo que volver a pasar por quirófano.

Parece que aquellos tiempos oscuros ya son historia. Carlos ha sido siempre un profesional y ha hecho todo lo posible para triunfar en la Real, tal y como reconocen sus propios compañeros y técnicos. La apuesta de la dirección deportiva no salió obviamente como se esperaba y su futuro está lejos de Donostia. El año pasado disputó treinta partidos con el Cádiz donde pudo hacer un gol y confía en, a sus 29 años, relanzar su carrera. Todo apunta a que será en Anduva.