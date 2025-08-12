29 futbolistas pelean por una de las 25 fichas disponiblesy hay 4 dorsales libres

La temporada arranca oficialmente el sábado y todavía hay mucho trabajo por hacer y decisiones que tomar. Algunas no pueden esperar mucho más puesto que ... es probable que algunos futbolistas se queden sin dorsal para Mestalla y por lo tanto no puedan viajar con el equipo, quedándose fuera de la convocatoria. El motivo es simple, no entran todos los jugadores que trabajan a diario con Sergio. El irundarra tiene a su disposición 29 futbolistas, incluidos los dos porteros, mientras que el club debe adjudicar 25 fichas del primer equipo. No todas las situaciones son iguales y todo puede cambiar de aquí al 30 de agosto a las 23.59, momento en el que cierra el mercado de fichajes.

De momento hay cuatro dorsales libres. No tienen dueño el 4, el 16, el 21 y el 25 después de que en verano hayan abandonado el club cuatro futbolistas. Zubimendi fue traspasado al Arsenal a cambio de 70 millones de euros, Olasagasti recaló en el Levante, Aguerd regresó al West Ham tras concluir su cesión de una temporada mientras que Magunazelaia se marchó traspasado al Eibar. Hay muchos escenarios posibles y salvo que la Real retire el dorsal que ya tenía algún que otro futbolista se quedará sin número.

La lógica invita a pensar que Gorrotxategi adquirirá el 4 que deja libre Zubimendi mientras que Goti también formará parte de la primera plantilla. Veremos si coge el dorsal 25 que ha soltado Magunazelaia después de volver a la que fuera su casa. Quedan sin dueño el 16 de Olasagasti y el 21 de Aguerd, que bien podrían ser para los dos fichajes del verano, Caleta-Car y Gonçalo Guedes.

Si finalmente la Real incorpora un último refuerzo, ese centrocampista enérgico que demandaba Sergio en Japón, el club tendría que dar de baja a alguno de los futbolistas que ya estaban la pasada temporada. Está claro que no todos tienen su continuidad a asegurada puesto que varios tienen el cartel de transferibles y hay futbolistas con los que sí se cuenta que necesitan dorsal. Tres de los que tienen asegurada su continuidad son jugadores que han pasado por el Sanse. Jon Martín, Pablo Marín y Mikel Goti serán uno más de la primera plantilla.

Los dos primeros ya eran del primer equipo a todos los efectos el año pasado y ahora hay que decidir si continúan con dorsales por encima del 25 o por su parte pegan el salto también en esa condición. Al ser sub-23 no hay problema para que compitan con dorsales superiores. No ocurre lo mismo con Goti, que para dar el salto tiene que tener el 25 o uno inferior al ser nacido en 2002.

Karrikaburu sigue peleando

La situación cambia con otros futbolistas. Algunos tratan de hacerse un hueco mientras que otros no seguirán. Karrikaburu ha realizado una buena pretemporada y trata de convencer a Sergio y la dirección deportiva mientras que ahora mismo Sadiq tampoco tiene dorsal tras dejar el 19 libre cuando salió al Valencia en enero. Apunta a salir en el mercado estival.

Tampoco tienen asegurada su continuidad Odriozola, Javi López y Traoré puesto que su futuro sigue siendo incierto. Ellos, en cambio, de momento sí que están inscritos en la Liga con los dorsales 2, 12 y 18. Jon Martín, Marín, Goti, Karrikaburu, Gorrotxategi, Caleta-Car, Guedes y Sadiq de momento no han sido inscritos.