Becker y Karrikaburu, durante un entrenamiento en Zubieta RS
Real Sociedad

29 futbolistas pelean por una de las 25 fichas disponiblesy hay 4 dorsales libres

Los números 4, 16, 21 y 25 buscan dueño mientras que todavía hay futbolistas sin inscribir en la Liga

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 07:03

La temporada arranca oficialmente el sábado y todavía hay mucho trabajo por hacer y decisiones que tomar. Algunas no pueden esperar mucho más puesto que ... es probable que algunos futbolistas se queden sin dorsal para Mestalla y por lo tanto no puedan viajar con el equipo, quedándose fuera de la convocatoria. El motivo es simple, no entran todos los jugadores que trabajan a diario con Sergio. El irundarra tiene a su disposición 29 futbolistas, incluidos los dos porteros, mientras que el club debe adjudicar 25 fichas del primer equipo. No todas las situaciones son iguales y todo puede cambiar de aquí al 30 de agosto a las 23.59, momento en el que cierra el mercado de fichajes.

