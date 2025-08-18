La Real mantiene su tremendo tirón social pese a no estar en Europa

El tirón social de la Real Sociedad se mantiene inalterado pese a la decepcionante actuación en la pasada campaña liguera, que tuvo como ... consecuencia el quedarse fuera de Europa por primera vez en seis años. Este equipo txuri-urdin sigue generando un gran interés en su territorio y fuera de él, como refleja el hecho de que ha comenzado la temporada manteniendo su cifra récord de socios, 38.002, que es el techo establecido por la capacidad del estadio, y con una lista de espera superior a las 5.000 personas. Estos son los guarismos en vísperas de su primer encuentro en casa del curso, el de este próximo domingo, día 24, a las 19.30 horas, ante el Espanyol.

El número de socios de la Real representa un 5,2% de la población del terriotorio histórico guipuzcono, que asciende a 732.196 habitantes en este 2025. Si se añaden los cerca de 5.000 RS Fan o los 5.000 que figuran en la lista de espera, ese porcentaje se eleva a un 6% de los ciudadanos del territorio vinculados a su club, aunque hay muchos socios y aficionados que también son de fuera de la provincia.

Esperando a la ampliación

Hay seguidores txuri-urdin que llevan ya unos años esperando su oportunidad para darse de alta como socio. Esperan que se registren bajas o al verano que viene, el de 2026, en el que se ampliará ese techo de abonados porque el estadio pasará a tener una capacidad para 42.247 espectadores, casi 3.000 más que en la actualidad.

Parece increíble que la Real siga arrastrando tal cantidad de hinchas tras una campaña liguera como la pasada, que fue sumamente decepcionante, como reflejan la undécima clasificación en la que quedó finalmente y el hecho de que no pudiera hacer un solo gol en la mitad de los partidos, 19 de los 38. Cuando el Consejo de Aperribay planteó la reforma y la ampliación del estadio, que conllevaba la eliminación de las pistas de atletismo, muchos pensaban que Anoeta no se llenaría nunca y que un aforo para 40.000 espectadores iba a ser excesivo. Y ahora se ha quedado pequeño.

Protegen al aficionado ante el Sanse

La primera respuesta de la temporada de los aficionados de la Real se verá el próximo domingo (19.30 horas) ante el Espanyol. La media de espectadores del pasado curso fue de 30.839. Fue mermando según fue transcurriendo la temporada. El duelo inaugural de esta campaña en el coliseo donostiarra tiene un buen horario, las 19.30 horas de un domingo, pero en un mes históricamente complicado para una normal asistencia ya que muchos socios tienen vacaciones en agosto. En todo caso, las cesiones de los carnets a allegados o al propio club son cada vez más frecuentes.

Anoeta ya acogió su primer partido oficial de la temporada este pasado domingo. 6.138 espectadores acudieron a ver el encuentro entre el Sanse y el Zaragoza, entre ellos cerca de un millar seguidores maños. La impresión que dejaba la retransimisión televisiva del encuentro es que el estadio donostiarra estaba desértico, pero tiene una explicación.

La Real decidió a última hora abrir la puerta 1, además de la 10 y la 11, en perjuicio del llamado 'tiro de cámara', pero en beneficio de los asistentes, que de esta manera pudieron presenciar el espectáculo a la sombra y no a pleno sol. La mayor afluencia de público de la esperada también tuvo su influencia. El club guipuzcoano también permitió a la hinchada del Zaragoza desplazarse unos metros a la derecha de la zona reservada a la afición visitante, donde también pegaba el sol y además existe un muro de metacrilato que dificulta la visión del partido.