Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tres accidentes en solo hora y media complican el tráfico en la A-15 entre Hernani y Donostia
La Grada Zabaleta volverá a tener un papel determinante en Anoeta
Real Sociedad

La Real mantiene su tremendo tirón social pese a no estar en Europa

Comienza esta temporada con su techo de socios, 38.002, y más de 5.000 en la lista de espera, que aguardan las bajas o la ampliación del estadio en 2026

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:35

El tirón social de la Real Sociedad se mantiene inalterado pese a la decepcionante actuación en la pasada campaña liguera, que tuvo como ... consecuencia el quedarse fuera de Europa por primera vez en seis años. Este equipo txuri-urdin sigue generando un gran interés en su territorio y fuera de él, como refleja el hecho de que ha comenzado la temporada manteniendo su cifra récord de socios, 38.002, que es el techo establecido por la capacidad del estadio, y con una lista de espera superior a las 5.000 personas. Estos son los guarismos en vísperas de su primer encuentro en casa del curso, el de este próximo domingo, día 24, a las 19.30 horas, ante el Espanyol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  2. 2

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  4. 4

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  5. 5

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  6. 6 Atrapados 180 pasajeros en un tren en Navarra durante horas a más de 33 grados
  7. 7 Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha
  8. 8 Leire Martínez se reivindica con su voz
  9. 9 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  10. 10

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real mantiene su tremendo tirón social pese a no estar en Europa

La Real mantiene su tremendo tirón social pese a no estar en Europa