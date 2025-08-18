Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zubimendi, en su debut con el Arsenal en partido oficial. EFE
Fútbol

Zubimendi debuta en la Premier con victoria

El donostiarra jugó los noventa minutos en el triunfo del Arsenal por 0-1 ante el Manchester United en Old Trafford

Lukas Otaegui

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Martin Zubimendi se estrenó ayer en la Premier League con una victoria. El donostiarra jugó el partido completo y brindó solidez a los 'gunners' ... en su victoria ante el Manchester United (0-1) en Old Trafford. El escenario para el debut era inmejorable, pero no ajeno para el de Ulía, que ya sabía lo que es jugar noventa minutos y ganar en el Teatro de los Sueños. Hasta en tres ocasiones visitó Manchester con la Real, siendo la más recordada la victoria también por la mínima en la primera jornada de la Europa League de la campaña 2022/23.

