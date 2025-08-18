Zubimendi debuta en la Premier con victoria

Martin Zubimendi se estrenó ayer en la Premier League con una victoria. El donostiarra jugó el partido completo y brindó solidez a los 'gunners' ... en su victoria ante el Manchester United (0-1) en Old Trafford. El escenario para el debut era inmejorable, pero no ajeno para el de Ulía, que ya sabía lo que es jugar noventa minutos y ganar en el Teatro de los Sueños. Hasta en tres ocasiones visitó Manchester con la Real, siendo la más recordada la victoria también por la mínima en la primera jornada de la Europa League de la campaña 2022/23.

El Arsenal arrancó ayer la temporada como uno de los equipos que mejor se ha reforzado en este mercado estival, lo que le ha convertido en uno de los favoritos para alzarse con la siempre cotizada Premier League. Aspira a ella con un equipo repleto de exrealistas. Odegaard, estrella y capitán de los 'gunners', llegó a Londres después de brillar en la mediapunta de Anoeta y Mikel Merino aterrizó en el Emirates Stadium tras ser el 'box to box' de la medular del equipo de Imanol. El último en llegar ha sido Martin, que ha sido el eje de un centro del campo que puso a la Real en el escaparate europeo durante cinco años consecutivos.

Ya sin el donostiarra, todo parecía indicar que el timón de la medular txuri-urdin iba a heredarlo Jon Gorrotxategi tras ser uno de los jugadores más destacados de la pasada Liga Hypermotion con el Mirandés. No obstante, la baja del eibarrés hizo que el elegido para ocupar la posición más atrasada del centro del campo en Mestalla fuera Beñat Turrientes. El beasaindarra realizó un partido muy completo durante los ochenta minutos que estuvo sobre el campo, logrando un 94% de pases precisos y siendo clave en la creación de juego con sus giros y conducciones. Sin embargo, fue más determinante aún en la faceta defensiva, ya que siendo un perfil menos físico que Urko o Gorrotxategi, consiguió ganar siete de ocho duelos disputados y realizar con éxito tres entradas. Todo esto a pesar de que viera cómo Sánchez Martínez le mostraba una tempranera y dudosa tarjeta amarilla que le condicionaría el resto de partido.

Acostumbrarse al ritmo inglés

En la primera jugada del partido, Zubimendi recibió la carta de bienvenida a la Premier League de parte de Mbeumo, que le propinó un codazo a la altura del cuello que no fue señalado como falta por el árbitro. Simon Hooper puso la vara de medir muy alta, lo que hizo que el ritmo de partido fuera vertiginoso y repleto de contactos y forcejeos. No era el escenario idóneo para el debut de un pivote, pero el exrealista siempre ha demostrado ser mucho más que un mediocentro defensivo.

En la segunda parte, y con el resultado a favor tras el gol de Cagliafiori, el Arsenal tuvo que hacer un ejercicio de resistencia y ahí el exrealista fue clave con cuatro robos de balón, dos bloqueos y tres despejes. De hecho, el también guipuzcoano y exrealista Mikel Arteta echó mano del banquillo e introdujo al verde a Merino, haciendo coincidir al navarro, a Odegaard y al debutante en el centro del campo 'gunner'. Los tres acabarían celebrando juntos los primeros tres puntos de una temporada ilusionante.

El último de una gran lista

El de Ulía se convierte en el último de una gran lista de jugadores que han defendido la camiseta txuri-urdin y 'gunner'. Además de los tres de ahora y su entrenador Mikel Arteta, hay futbolista que han dejado huella en Donostia como Carlos Vela y Monreal. Además de Tierney y Fran Mérida.