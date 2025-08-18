Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turrientes aplaude la acción de un compañero durante el partido ante el Valencia. ALTERPHOTOS
Real Sociedad

Beñat Turrientes: «No me tengo que meter presión, creo que soy un jugador válido para este equipo»

Jugador de la Real Sociedad ·

El canterano, que brilló en el debut liguero, destaca que «soy un jugador que necesita continuidad y minutos, pero he demostrado que puedo dar un nivel alto»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Beñat Turrientes (Beasain, 2003) es un talento descomunal. Sin embargo, por una cosa o por otra, no ha terminado de derribar la puerta y rendir ... al máximo nivel con continuidad. El beasaindarra jugó un gran partido en Mestalla y confía en que esta sea la temporada de su consagración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  3. 3 Leire Martínez se reivindica con su voz
  4. 4

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  7. 7

    Sortu copa la nueva dirección de EH Bildu con tres cuartas partes de su ejecutiva principal
  8. 8 Atrapados 180 pasajeros en un tren en Navarra durante horas a más de 33 grados
  9. 9 Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha
  10. 10

    El gasto de los turistas extranjeros se duplica en dos años y el de los estatales se estanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Beñat Turrientes: «No me tengo que meter presión, creo que soy un jugador válido para este equipo»

Beñat Turrientes: «No me tengo que meter presión, creo que soy un jugador válido para este equipo»