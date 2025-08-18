Beñat Turrientes: «No me tengo que meter presión, creo que soy un jugador válido para este equipo»
Jugador de la Real Sociedad ·El canterano, que brilló en el debut liguero, destaca que «soy un jugador que necesita continuidad y minutos, pero he demostrado que puedo dar un nivel alto»
San Sebastián
Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00
Beñat Turrientes (Beasain, 2003) es un talento descomunal. Sin embargo, por una cosa o por otra, no ha terminado de derribar la puerta y rendir ... al máximo nivel con continuidad. El beasaindarra jugó un gran partido en Mestalla y confía en que esta sea la temporada de su consagración.
– ¿Qué valoración hace del debut liguero? No era fácil con las condiciones que había.
– Yo creo que el balance es positivo, sabíamos que en Valencia iba a ser un partido complicado porque Mestalla es un campo difícil, aprietan mucho y ellos creo que han hecho buena plantilla. Creo que el partido fue bueno, quizás más de ida y vuelta y de ocasiones. Creo que cuando mejor estábamos en la segunda parte llegó el gol de ellos, pero me quedo con la reacción del equipo porque fue buena. El gol de Take nos vino fenomenal y al final tuvimos ocasiones muy claras como las de Orri. Creo que el partido es positivo.
– Habla de esa ocasión de Óskarsson, otra de Brais, Barrenetxea... ¿Les sabe a poco?
– Al final siempre quieres ganar, y más cuando ves que tienes ocasiones claras que no han podido entrar. Pero me quedo con lo positivo. En Valencia se vio un equipo que crea ocasiones y que estuvo cerca de la victoria. Ahora toca descansar porque el esfuerzo fue importante.
«Tenemos jugadores de mucha calidad arriba, pero en años anteriores no hemos sabido aprovechar sus cualidades»
– Es el primer partido y no se pueden sacar conclusiones, pero se vio una Real diferente en cuanto a energía. ¿Coincide?
– Sí, lo siento así. Creo que somos más valientes con balón. No es excusa, pero hacía un calor tremendo en el campo, la humedad era insoportable y noté al equipo bien físicamente. Sergio nos pide a todos los jugadores mucha energía y yo creo que va a ir a más, se va a ver a un equipo que se mueve mucho por el campo y que va a tener ocasiones.
– Están manifestando durante la pretemporada que Sergio les está pidiendo rematar desde lejos. Kubo no se lo pensó dos veces.
– Tenemos jugadores con mucha calidad arriba y yo creo que años anteriores no hemos sabido aprovechar las cualidades de esos futbolistas. Igual no tirábamos demasiado y queríamos llegar siempre a línea de fondo. La primera que ha tenido Take ha entrado y creo que seremos un equipo que lo intente mucho desde fuera.
«El balance del debut es positivo. Cuando mejor estábamos nos marcaron, pero reaccionamos bien con esa jugada de Take»
– ¿Cómo se vio? Por esa zona suya merodeaba Javi Guerra...
– Estaba tranquilo, sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que dar. No me tengo que meter presión, creo que soy un jugador válido para este equipo. Me he sentido muy a gusto y era el primer partido y vamos a ir cogiendo sensaciones, pero tenemos muchas cosas buenas. El equipo va a ir a más y estamos contentos con este primer partido.
– Estrenó en Valencia dorsal. Ahora es el 8 de la Real. ¿Cómo le suena eso, nota que tiene más peso?
– Es un número especial para mí porque me gusta mucho, pero no me tengo que poner peso encima. Lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol y demostrar cada día lo que tenemos cada uno. Tenemos mucha ilusión y yo voy a tratar de dar todo lo que tengo.
«El dorsal 8 es un número que me gusta mucho. Tenemos mucha ilusión y yo voy a dar todo lo que tengo dentro»
– Con el talento que tiene la gente demanda que de un paso hacia delante. ¿Cómo va a trabajar para encontrar esa regularidad?
– Lo más importante creo que es la confianza. Cuando un jugador tiene mucha confianza en sí mismo hace cosas diferentes. Soy un jugador que necesita continuidad, minutos, y al final eso te lo tienes que ganar, pero he demostrado que jugando bastantes partidos seguidos puedo dar un nivel alto. Cada minuto que tenga debo aprovecharlo y a ver si puedo conseguir esa regularidad de la que hablas.
– ¿Cómo vieron a Sergio en su debut, qué diferencias encuentra con Imanol?
– Imanol ya no está y Sergio y él son entrenadores y personas diferentes. Sergio es más calmado, le gusta no gritar demasiado y estar más atento a las cosas. Cuando tiene que decirte algo te lo dice, pero si no te deja mucha libertad para hacer lo que creas. Estamos muy contentos con él y yo creo que vamos a ir a más. Se le ve con muchas ganas, como a todos.
«Es calmado y no le gusta gritar demasiado. Está atento a muchas cosas, pero te deja libertad para hacer lo que creas»
– La pasada temporada no pudieron remontar ningún partido. En Valencia por lo menos respondieron rápido al 1-0...
– Lo que he dicho, me quedo con la reacción del equipo. Es verdad que años anteriores cuando nos marcaban nos costaba volver y remontar partidos. Por lo menos se vio una respuesta del equipo contundente. Cuando estábamos mejor nos marcaron, pero rápido apareció Take con ese disparo lejano. Fue una pena porque luego tuvimos ocasiones para conseguir la victoria.
– Una más táctica, ¿cómo es jugar de cara en la posición de 4 y qué cambia respecto a cuando lo hace de interior?
– Soy un jugador polivalente que puede jugar en ambas posiciones, cuando juegas de 4 es diferente porque es una posición en la que no puedes arriesgar tanto con el balón porque estás cerca de portería. Quizás ahí no puedo hacer tantas conducciones como cuando juego de 8, pero lo que siempre digo, al final el que decide es el míster y yo quiero jugar en cualquiera de las posiciones. Cuando me toque un rol lo haré y cuando juegue de interior también intentaré hacerlo lo mejor posible y diferentes.
– Tiene una competencia brutal en el centro del campo. En Valencia se quedaron sin jugar Sucic y Goti además de Gorrotxategi.
– Ya hemos visto, hay muchos jugadores buenísimos y de gran nivel. Ya nos dice Sergio que cada minuto que tengamos tenemos que aprovecharlo porque hay mucha competencia y creo que para el equipo es bueno. Me quedo con los jugadores que salieron del banquillo en Mestalla, creo que también tuvieron minutos interesantes.
– La amarilla que le sacaron... ¿Nada de nada, no?
– Pues no, nada. No era. Creo que llego tarde pero casi ni le toco y sí el balón. Te condiciona bastante el partido pero lo supe gestionar bien. Por esa parte estoy contento también.
– No es tan fácil corregir cuando tiene amarilla, y más jugando de 4. ¿Estuvo bien en los duelos, no?
– Pues sí, la verdad. Cuando pasan años que coges experiencia. Antes quizás me costaba más eso que dices. En Valencia me sentí cómodo, con madurez y personalidad y cuando tenía que meter el pie lo metía y ya está. Estuve acertado ahí.
