El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza Los aficionados de la Real Sociedad que disfrutaron por Movistar+ del encuentro ante el Zaragoza se encontraron sin narrador durante los primeros 44 minutos de juego

El Sanse - Zaragoza de la Liga Hypermotion dio mucho que hablar. Y es que el filial de la Real Sociedad, entrenado por Ion Ansotegi, estrenó la temporada en la categoría de plata de una forma inmejorable: con una victoria por la mínima ante los de Gabi Fernández. Y todo gracias al tanto del keniano Job Ochieng, que aprovechó una rápida transición txuri-urdin en el minuto 35 para plantarse solo ante Fernández y picar el balón por encima del meta visitante. Un golazo que los 6.138 aficionados presentes en Anoeta no dudaron en festejar por todo lo alto.

Muchos de los seguidores del filial de la Real Sociedad que no pudieron asistir al campo optaron por seguir el encuentro por televisión. Las alternativas eran de lo más variadas, ya que el Sanse - Zaragoza estaba disponible en GOL, en abierto, pero también a través de otros operadores que cuentan con los derechos audiovisuales, caso de Orange o DAZN. Y, cómo no, por Movistar+, plataforma que también ofrecía el choque a través del canal LaLiga TV Hypermotion.

Sin embargo, los abonados a esta operadora se encontraron con un extraño silencio en Anoeta durante buena parte de la retransmisión. ¿El motivo? La ausencia de un narrador que acompañara la emisión en directo. Esta situación no se prorrogó por un breve lapso de tiempo, sino que se extendió prácticamente a lo largo de toda la primera parte. Y es que durante 44 minutos los aficionados de la Real Sociedad se resignaron a ver la imagen en pantalla únicamente escuchando el sonido ambiente del estadio, algunas indicaciones técnicas y hasta algún mensaje de ánimo entre jugadores. Poco más.

La situación cambió en el minuto 44, momento en el que la retransmisión recuperó a su narrador. «Ha pitado la falta anterior cuando ya salía la Real al contragolpe con Ochieng conduciendo el balón y dirigiéndose en un tres para uno…», describía destacando que en esa acción concreta el árbitro Miguel González no había acertado a dar correctamente la ley de la ventaja. Eso sí, ninguna referencia al fallo con el sonido durante la primera parte del Sanse - Zaragoza. Se supone que por algún problema técnico…