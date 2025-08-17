Un golazo de Ochieng hace volar al Sanse

Un muy efectivo Sanse ha solventado con un sensacional triunfo el primer partido de su regreso a la categoría de plata en un desértico Anoeta ... con 6.318 butacas de las 40.000 ocupadas. Un golazo del keniano Job Ochieng en una certera y meteórica transición ha sido suficiente para doblegar a un correoso Zaragoza que quiso dominar y tuvo más la pelota, pero que se topó con el bloque granítico que ya fue el filial txuri-urdin el pasado curso. No se puede comenzar mejor la aventura que supone tratar de sellar la permanencia en la categoría de plata para el filial de la Real Sociedad.

Ochieng ha encarado al portero Adrián y ha dirigido el cuero a un cielo que ha llegado a tocar con las manos cuando ha visto que su genial picada se colaba como en cámara lenta en la portería maña. Es lo que le tenía deparado el destino en su debut en la Liga Hypermotion sólo unos años después de habitar en el mismo infierno, cuando se vio obligado a dormir en la calle en Maspalomas durante cerca de un mes. Su sueño fue jugar al fútbol desde que nació hace 22 años en Nairobi y lo empezó a acunar cuando recaló en Gran Canaria gracias al dinero que recaudaban familiares y amigos, encaminado a pagar su residencia. El compromiso era ir devolviéndolo en cuanto pudiera. Quizá va siendo hora. Un retraso en el pago de los 1.200 euros mensuales que costaba su alojamiento le llevó a dormir al raso.

El tanto ha llegado en el 35', después de una primera media hora en la que el Sanse ya ha mostrado ciertas credenciales con su fútbol de toque y el peligro que generaba en sus veloces transciones. No obstante, era el Zaragoza el que presentaba un mayor caudal ofensivo, con llegadas por ambas bandas y los disparos de falta teledirigidos de Aketxe. Ochieng se ha plantado en la misma situación que Óskarsson la víspera, con tiempo y espacio para ajusticar en el mano a mano, pero el africano sí atinó para coronar una fantástica contra del Sanse a cuatro toques tras un robo de un gran Carbonell.

En la segunda parte, el Zaragoza ha apretado en busca de arañar algún punto, pero el Sanse ha sabido guardar la renta como si se tratara de un rival con recorrido en la categoría. Fraga ha antepuesto su cuerpo a Aketxe en un disparo a quemarropa y luego ha visto cómo el chut de falta de Salmerón pegaba en el lateral de la red. También ha podido despejar primero y atajar después un centro de Paulino que se ha ido envenando. Ha habido acoso hasta el final, pero el Sanse, ya con un imponente Kita en el campo, ha aguntado estoico. Arranque con el mismo resultado que en el estreno de hace tres años, con ese 'txitxarro' de Karrikaburu contra el Leganés en el mismo escenario.

Tres puntazos para empezar en un Anoeta que no ofrecía un aspecto alentador pese a esos 6.318 espectadores presentes, entre ellos unos cuantos maños. Si el problema de Zubieta es el tiro de cámara, el que ofrece un Anoeta casi vacío no es muy edificante. De momento, es lo de menos después de que Ochieng hiciera volar al Sanse en su debut en Segunda, que fue asimismo el de Ansotegi como entrenador.