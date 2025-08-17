Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dadie felicita a Ochieng tras su 'gol partita' ante el Zaragoza Lobo Altuna

Un golazo de Ochieng hace volar al Sanse

Sensacional estreno del filial en Segunda con un convincente triunfo ante un gallo como el Zargoza en un Anoeta con 6.318 espectadores

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:57

Un muy efectivo Sanse ha solventado con un sensacional triunfo el primer partido de su regreso a la categoría de plata en un desértico Anoeta ... con 6.318 butacas de las 40.000 ocupadas. Un golazo del keniano Job Ochieng en una certera y meteórica transición ha sido suficiente para doblegar a un correoso Zaragoza que quiso dominar y tuvo más la pelota, pero que se topó con el bloque granítico que ya fue el filial txuri-urdin el pasado curso. No se puede comenzar mejor la aventura que supone tratar de sellar la permanencia en la categoría de plata para el filial de la Real Sociedad.

