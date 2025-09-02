La Real es el club con mayor beneficio económico en este mercado: 58,5 millones más los 8 de Isak

Si la plantilla de la Real Sociedad es mejor o peor que la de la temporada pasada es opinable y cada uno tendrá su interpretación. ... Lo objetivo es que el club txuri-urdin es el que mayor beneficio económico ha obtenido en España en este mercado veraniego: 58,5 millones de euros, sin contar los cerca de 8 que se embolsará por el traspaso de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool. La entidad donostiarra es la segunda que más ha ingresado, 80 millones de euros sin contar lo relacionado con el internacional sueco, y la séptima que más ha gastado, 21,5 millones de euros en cuatro contrataciones.

El plantel de la Real ha registrado siete altas y otras tantas bajas en el mercado veraniego. El club ha fichado a Caleta-Car, Guedes, Yangel Herrera y Soler, ha subido del filial a Goti y ha recuperado tras sus cesiones a Karrikaburu, Gorrotxategi y Sadiq, aunque en este último caso no ha podido evitarlo. Por otro lado, han salido traspasados Zubimendi, Traoré, Olasagasti, Becker y Urko y cedidos Pacheco y Javi López. Magunazelaia, vendido al Eibar y Carlos Fernández, cedido al Mirandés, ya no estaban en la plantilla en la segunda mitad del pasado curso. Con Marín y Jon Martín, son 26 los jugadores que hay en la primera plantilla, 14 forjados en Zubieta (15 si se cuenta a Aramburu) y 12 de fuera. Por lo tanto, un 53,8% del plantel es canterano.

Por partes. La Real ha obtenido un ingreso récord por el traspaso de Zubimendi al Arsenal (70 millones), de Urko al Espanyol (5), de Traoré al Paris FC (4,5) y de Olasagasti al Levante (0,5). Son un total de 80 millones, a los que hay sumar los 8 de Isak y quizá los variables de la transferencia de Becker a Osasuna, por la que el club navarro no ha pagado nada.

Mayor ingreso mercado verano 2025 en España 1 Villarreal 108 millones 2 Real Sociedad 80 (sin contar los 8 de Isak) 3 Atlético de Madrid 68 4 Betis 62 5 Girona 56 6 Sevilla 55 7 Celta 51 8 Almería 49 9 Valencia 26 10 Espanyol 25

En el ranking de ventas, la pole position corresponde al Villarreal, que se ha embolsado 108 millones en la venta de jugadores como Baena (42 millones), Barry (32) o Yéremi Pino (30). La siguen la Real con esos 80, el Atlético de Madrid con 68, Betis con 62 y Girona con 56. En el top 10 español de ingresos por traspasos se cuela el Almería, de la Liga Hypermotion y último rival del Sanse, con 49,45 millones.

En lo que a gasto se refiere, el líder absoluto en España es el Atlético de Madrid de Simeone con 176 millones de euros. Le siguen el Real Madrid con 167, el Villarreal con 102, el Betis con 62, el Barcelona con sólo 27,5, el Girona con 27,2 y en séptima posición asoma la Real con esos 21,50 millones. El club ha invertido 11+1 en Yangel Herrera, 6+1 en Soler y 4+2 en Guedes. A esa cantidad habría que sumar el coste de la cesión de Caleta-Car. Se antojan cantidades bajas para el talento de esos jugadores, demostrado sobre todo hace un tiempo.

Mayor gasto mercado verano 2025 en España 1 Atlético de Madrid 176 millones 2 Real Madrid 167,5 3 Villarreal 102 4 Betis 62 5 Barcelona 27,5 6 Girona 27,2 7 Real Sociedad 21,5 8 Espanyol 14,20 9 Celta 14 10 Almería 12

En el ranking europeo de gasto, las nueve primeras posiciones las ocupan clubs de la Premier League, desde la monstruosa inversión de 481,9 millones de euros del Liverpool, los 328,15 del Chelsea o los 293,5 del Arsenal. Es curioso comprobar que el Sunderland, con 187,9 millones, se ha gastado más dinero que el Real Madrid (167) durante este verano o que el Nottingham Forest ha invertido mucho más (236 millones) que el Madrid y el Barça (27,5) juntos. En el ranking continental de dinero invertido en este mercado veraniego, la Real ocupa el puesto 96º.

Mayor ganancia económica verano 2025 en España 1 Real Sociedad 58,50 millones 2 Sevilla 54,75 3 Almería 37,45 4 Celta 37,25 5 Girona 28,80 6 Leganés 17,05 7 Valencia 14,53 8 Las Palmas 14,06 9 Alavés 13,38 10 Espanyol 10,80

Así las cosas, en lo que respecta al balance económico tras la ventana de incorporaciones del verano, cerrada a la medianoche del lunes, la Real es líder absoluto con un beneficio de 58,5 millones, a los que habría que sumar los ocho por Isak para llegar a los 66,5 millones, que compensan de sobra la ausencia de ganancias por la no participación en Europa. Le suceden en la lista el Sevilla (+54,75), el Almería (+37,45), el Celta (+37,25) y el Girona (28,80).