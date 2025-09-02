Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zubimendi celebra la victoria de su Arsenal ante el United AFP

La Real es el club con mayor beneficio económico en este mercado: 58,5 millones más los 8 de Isak

Es el segundo de LaLiga que más ingresos ha generado por sus ventas (80 millones) y el séptimo que más ha invertido (21,5 millones)

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:08

Si la plantilla de la Real Sociedad es mejor o peor que la de la temporada pasada es opinable y cada uno tendrá su interpretación. ... Lo objetivo es que el club txuri-urdin es el que mayor beneficio económico ha obtenido en España en este mercado veraniego: 58,5 millones de euros, sin contar los cerca de 8 que se embolsará por el traspaso de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool. La entidad donostiarra es la segunda que más ha ingresado, 80 millones de euros sin contar lo relacionado con el internacional sueco, y la séptima que más ha gastado, 21,5 millones de euros en cuatro contrataciones.

