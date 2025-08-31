Yangel Herrera ya está en Donostia El venezolano ha llegado este domingo a la capital guipuzcoana para convertirse en nuevo jugador de la Real

Yangel Herrera ya está en Donostia para convertirse en nuevo jugador de la Real. El jugador venezolano, que ya ha pasado el reconocimiento médico pero está lesionado, ha llegado a eso de las 22.45 horas al Hotel Costa Vasca acompañado de Erik Bretos y su familia y lo siguiente será estampar la firma en su contrato, que será de larga duración, y anunciar el fichaje, lo cual no se producirá este domingo. También estaba Gorka Larrea, responsable de la atención al jugador desde esta temporada.

Yangel llega para reforzar el centro del campo y hacer realidad el deseo de Sergio de un centrocampista físico y con energía, algo que la Real puede necesitar visto el comportamiento del equipo en las transiciones defensivas.

En la operación con el Girona finalmente no ha entrado Sadiq Umar, quien sigue empeñado en jugar en el Valencia. La Real sigue en negociaciones con el conjunto che. Las próximas horas en Anoeta serán frenéticas porque además de Yangel el club también va a firmar a Carlos Soler. El acuerdo con el PSG también existe y el valenciano aterrizará en San Sebastián a cambio de seis millones de euros por el 50% del pase. El conjunto parisino podría recibir un millón más en caso de que se cumplan diferentes variables. Tan solo faltan diferentes flecos entre jugador y PSG, aunque no se esperan problemas antes del cierre de mercado.