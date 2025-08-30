Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Soler celebra sonriente un gol con el PSG, club que posee sus derechos.

La Real ata la compra de Carlos Soler

El club txuri-urdin cerrará en las próximas horas el fichaje del valenciano abonando al PSG seis millones de euros por el 50% del pase

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

A falta de un centrocampista deseado por Sergio, la Real pelea por hacerse en propiedad con dos en este final de mercado de fichajes. ... Carlos Soler y Yangel Herrera son las dos prioridades de la entidad txuri-urdin para esta recta final de un periodo estival movido y con muchos nombres a los que estar pendientes. La Real confía en cerrar en las próximas horas el fichaje en propiedad de Soler mientras que también pelea por la llegada de Herrera, dos interiores diferentes pero que complementarían a la perfección todo lo que ya tiene Sergio en la plantilla. Si finalmente terminan recalando ambos, habrá que ver cómo gestiona el técnico tantas armas en la medular. Bendito problema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real ata la compra de Carlos Soler

La Real ata la compra de Carlos Soler