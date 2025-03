Un partido para hacer clic

Beñat Barreto San Sebastián Jueves, 13 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Día gris en Manchester. Nubes bajas y la niebla hace desaparecer el sol, que cuando asoma hace subir ligeramente la temperatura. Un día más ... en Inglaterra. No para la Real. No se puede etiquetar como cotidiano jugar ante el Manchester United en Old Trafford y tener la posibilidad de dejarlo por el camino para meterte en cuartos de final de la Europa League por mucho que la afición txuri-urdin ya tiene Shambles Square como segundo hogar. La crónica del partido de ida de este periódico se tituló «el primer paso es creer». El segundo es ganar por mucho que a este equipo no se le pueda exigir dicha hazaña.

Porque sí, cargarse a probablemente la segunda marca más importante del fútbol mundial sería todo un hito por mucho que en Mánchester pasen de la Real. En los bares, pinta en mano, se discute si es una barbaridad o no derribar el 'Teatro de los Sueños' para construir otro estadio al lado en el que dar cobijo a cien mil espectadores. El máximo accionista y el hombre más rico del Reino Unido insulta a los futbolistas que le tienen que sacar la castaña del fuego para que no pierda más millones. La afición 'red devil' realiza protestas portando brazaletes negros simulando que su club se muere. Y así, a la chita callando, aparece una Real que se debe creer que puede asaltar un campo histórico como hiciera en noviembre de 2022. La previa del partido Man. United Real Sociedad Europa League Europa League Estadísticas 9 5G-4E-0P 17 116 11A-1R 59% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 11 6G-2E-3P 21 118 25A-1R 52% Entrenadores Ruben Amorim Imanol Alguacil Old Trafford Movistar Liga de Campeones Benoit Bastien (francés) 21:00h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Alineaciones probables Manchester United Real Sociedad 3-4-3 24 Onana 4 2 3 De Ligt Lindelof Mazraoui 20 29 Dorgu Dalot 18 8 Casemiro Bruno 17 11 9 Zirkzee Garnacho Hojlund 10 7 14 Oyarzabal Barrene Kubo 22 23 Turrientes Brais 4 Zubimendi 3 6 Aihen Aritz 21 5 Aguerd Zubeldia 1 Remiro 4-3-3 Bruno Fernandes Martin Zubimendi La previa del partido Real Sociedad Man. United Europa League Europa League Estadísticas 9 5G-4E-0P 17 116 11A-1R 59% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 11 6G-2E-3P 21 118 25A-1R 52% Entrenadores ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Old Trafford Movistar Liga de Campeones Benoit Bastien (francés) 21:00h. Cierto, el equipo no está en buen momento, le faltan ideas en ataque, las piernas están cansadas y pesan, hay varios futbolistas que se pinchan para poder competir poniendo su salud en riesgo e incluso asoma una parte ínfima de la afición que ya ha empezando a cuestionar al jefe que nos ha traído hasta aquí. Algunos de ellos argumentan, otros simplemente se cansan de ver las mismas caras. Y pese a ello, mil quinientos locos y locas se presentan en Mánchester un jueves con el firme convencimiento de que van a vivir una noche mágica eliminando nada más y nada menos que al Manchester United. Si la afición pone esa determinación, la plantilla debe estar tres veces más motivada para poner otra pica en Old Trafford. Es el momento de los pesos pesados del vestuario. Una jornada para levantar la mano. Para despejar un balón casi sin querer. Para dar un pase arriesgado y que el cuero llegue al destinatario. Una noche en la que hay que tirar un desmarque incluso sabiendo que no te van a dar la bola para generar un espacio a un compañero. Pero sobre todo es un día en el que hay acertar, algo que no se pudo lograr en los diez minutos finales ni en la primera mitad ante el Sevilla. Noticia relacionada Imanol: «Nadie me va a quitar la ilusión de estar en cuartos; si lo hacemos bien podemos ganar» Varios de los estandartes del equipo saben que no están cuajando una buena temporada a nivel individual, o al menos están lejos de lo que han demostrado ser. Es momento de hacer click e iniciar un punto de inflexión porque en caso de derrota esa sensación de pesimismo sería aún mayor. Ya habrá tiempo para las lamentaciones en caso de que se imponga la lógica. En el fútbol muchas veces se dan partidos improbables. ¿Acaso alguien creía que la Real podía eliminar al Madrid de la Copa en el Bernabéu? Problemas con los visados Imanol no pudo contar en el entrenamiento de ayer con Hamari Traoré y Arsen Zakharyan después de que no pudieran volar con el resto de la expedición por problemas con los visados. El club confía en que puedan aterrizar en Mánchester antes del partido. El once titular sale casi de carrerila con las únicas dudas del lateral y el sustituto de Sucic. Aramburu apunta a dejar su sitio a un Aritz más experimentado pese a que ha recuperado bien su dolencia en el pie. Remiro vuelve a la portería, Aihen tirará caños a Casemiro, Zubeldia y Aguerd tienen que volver a ser jefes, Zubimendi a mandar, Brais ya sabe lo que es marcar en Old Trafford y arriba deberían jugar los tres tenores. A soñar.

