Sucic para, no irá con Croacia y tratará de volver ante el Valladolid

Malas noticias con Sucic, que tiene que parar su actividad para que cesen sus molestias en la rodilla derecha. Según ha podido saber este periódico, ... el centrocampista no irá convocado con Croacia en el parón de selecciones y se quedará en Zubieta para cuidar su maltrecha rodilla.

El internacional ha jugado todos los partidos con dolor desde que se lesionó ante el Leganés y ya este miércoles manifestó que no podía soportar más. Entre todos se ha entendido que lo mejor es levantar el pie para que esa rodilla no sufra más.

No jugará los dos partidos de la Nations League con su país e intentará llegar al primer partido tras el parón, el sábado 29 ante el Valladolid en Anoeta. La lesión es la misma, no es preocupante, pero no puede competir.