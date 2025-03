Imanol: «Nadie me va a quitar la ilusión de estar en cuartos; si lo hacemos bien podemos ganar»

Imanol quiere repetir la victoria de hace dos temporadas en Old Trafford para superar la eliminatoria y entrar en unos cuartos europeos por tercera vez ... en la historia. «Aquel triunfo sirve para saber que si hacemos un buen partido podemos ganar. Ahora será diferente porque no es una fase de grupos y hay jugadores distintos y el entrenador de ellos no es el mismo. Pero estos años hemos demostrado que podemos ganar estos partidos y trataremos de hacerlo. Nadie nos va a quitar la ilusión de estar en cuartos».

El técnico explicó la baja de Sucic y los problemas con Traoré y Zakharyan. «Luka andaba dolorido con la rodilla. Pensábamos que llegaría pero el lunes ya me dijo que no podía y para venir a medias hemos decidido que se quede en casa. Para el domingo tampoco llega. Con Traoré y Zakharyan ha habido un problema de visados, por eso no están en el entrenamiento pero pienso que estarán mañana –por hoy–».

El de Orio se agarra a las sensaciones que dejó la Real en el tramo final del partido del jueves pasado para ser optimista en la vuelta. «En Anoeta no estuvimos cómodos en la primera parte, pero después de lograr el empate les hicimos daño y se vio que somos capaces. Tuvimos ocasiones para ganar. Si hacemos las cosas bien podemos ganar».

Se rebela cuando se le comenta que la Real no tiene nada que perder y sí mucho que ganar en esta eliminatoria al ser favorito el United. «¡Claro que tenemos mucho que perder, estar en los cuartos! Somos conscientes de que delante está un gran equipo pero si estoy aquí sentado después de cinco años es por afrontar estos partidos con esa confianza independientemente de que delante haya habido equipos tan potente como éste».

Aunque admite que el cansancio después de jugar 18 partidos en 64 días es una realidad, no quiere agarrarse a esa excusa. «No quiero poner el foco en eso. Es así y lo he dicho para que a nadie se le olvide, pero con los jugadores no hablo de eso. Estamos centrados en el partido. Llegamos bien a todos los partidos. No hay cansancio ni excusas en ese sentido. Sabemos que un partido especial, un partido grande y si ganamos sería la leche. Si nos gana el Manchester será porque lo ha hecho mejor. Lo que queremos es competir como el jueves pasado y estar acertados de cara a portería. Nadie me va a quitar la ilusión de estar en cuartos».

En lo que se refiere al apartado físico apunta que «el equipo está bien. Hablamos del cansancio acumulado porque ése es el contexto, que hemos jugado muchos partidos, pero a partir de ahí no hay excusas. El otro día el encuentro ante el Sevilla fue el más potente en lo físico de todos los de la jornada. Independientemente de hacer mejor o partido, aguantamos el ritmo. El cansancio se nota, por eso he hecho tantos cambios entre partidos para tener piernas frescas, pero no es excusa».

Resalta que el de hoy es uno de los grandes días para el club. «Es un partido importante. Jugar en este estadio ante semejante rival y con los cuartos en juego es especial. El Manchester es un equipo muy competitivo. No me sorprendió lo que hizo en la ida, porque en la Premier compite bien y está muy trabajado. No es casualidad que el Arsenal no le ganase el domingo pasado. Por juego ha marecido más en algunos partidos. Seguro que le dan la importancia que tiene a la Europa League. Hablamos de nuestras ganas y de la ilusión, pero ellos también sienten, sufren y desean. Ellos también quieren ganar y también sueñan. Pero estamos donde queremos, con la eliminatoria viva».