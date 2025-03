No es un sueño: la Real, al asalto de Old Trafford A por los cuartos. El conjunto txuri-urdin busca una gesta ante el Manchester United arropado por más de 1.500 realzales

La visita a Old Trafford exige amplitud de miras. Preguntarse de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sin pasar por alto el presente. La Real no llega a la cita de esta noche después de perder en casa contra el Sevilla, ni Mánchester es el destino final de ningún viaje, sea cual sea el resultado. Detenerse en la cifra de puntos sumados en los últimos dos meses de Liga o en la cantidad de goles que ha anotado el equipo ofrece un campo de visión demasiado reducido del proyecto de la Real. Tampoco estará sola. Le acompañarán más de 1.500 realzales que le empujarán desde la grada en busca de una nueva gesta europea.

Imanol y sus jugadores han llegado hasta Mánchester desafiando el poder establecido y eso exige mirar a largo plazo. Esa inversión requiere más tiempo que dinero, porque la Real no puede competir a base de lo segundo contra un rival como el de hoy por mucho que el United no atraviese por su mejor momento.

Mikel Oyarzabal 35 partidos jugados 2.137 minutos 8 goles Take Kubo 39 partidos jugados 2.490 minutos 7 goles Álex Remiro 37 partidos jugados 3.330 minutos Datos de la temporada 2024/2025

Brunos Fernandes 35 partidos jugados 3.001 minutos 8 goles Joshua Zirkzee 36 partidos jugados 1.617 minutos 4 goles Alejandro Garnacho 36 partidos jugados 2.103 minutos 4 goles Datos de la temporada 2024/2025

La ilusión no es el único -ni el mayor- motor que mueve a la Real para eliminar a uno de los grandes colosos del fútbol mundial. Le respaldan principalmente los argumentos futbolísticos, que representan a fin de cuentas la variable definitiva a la hora de decantar un partido. Ser mejor que el oponente.

La Real tiene la firme convicción de asaltar nuevamente el 'Teatro de los Sueños'. De imponer su juego y avanzar a los cuartos de final de la Europa League. Esa confianza es mejor garantía que cualquier deseo o aspiración. La Real no sueña con eliminar al United porque tiene la seguridad de poder hacerlo. La vocación del equipo es ser mejor que su rival y eso siempre implica certezas, que es lo que se sostiene el proyecto de la Real por mucho que la temporada actual haya dibujado más curvas que las anteriores.

La visita a Old Trafford ahonda en esa filosofía de querer seguir retando al 'establishment', porque la Real ya ha demostrado que es capaz de hacer claudicar a algunos de los miembros más selectos de ese club. Siempre a través del balón. La Real practica un fútbol metódico, científico, que no engancha al espectador por su vertiente pasional, pero es el modelo que le ha llevado al éxito, a Europa, hoy a Mánchester, y merece todo el crédito posible.

No dejarse impresionar

La Real juega contra el Manchester United de Bobby Charlton, George Best, Cantona, Ferguson, Giggs o Cristiano Ronaldo, pero no se va a dejar impresionar por la leyenda de Old Trafford. El conjunto txuri-urdin ya no es un desconocido por las islas. Todavía no ha adquirido la consideración de equipo continental que reclama Aperribay. Recuerden, «no es lo mismo estar en Europa que ser europeo». Esa percepción no cambiará pase lo que pase hoy, pero una victoria contribuiría en esa misión.

El destino ha querido cruzar nuevamente a la Real con un equipo con demasiados demonios. Los 'Red Devils' sortean como pueden sus problemas deportivos y económicos mientras se preparan para vivir su partido más importante de la temporada. Es la idea que se ha extendido en los últimos días en el entorno de un club que a la vez que presenta un boceto de su nuevo estadio con capacidad para 100.000 espectadores destapa su necesidad de cerrar el grifo de gastos para evitar que el club «se quedara sin dinero a finales de 2025».

El infierno es hoy más real que nunca entre United Road y Sir Matt Busby Way. De ahí tratarán de volver los realistas con el billete de cuartos en la mano, conscientes de que, por muy mal que esté el rival, está en la obligación de honrar al escudo que representa. Old Trafford es el único teatro del mundo en el que no hay un guion escrito. La función siempre es un misterio antes de correr el telón y comience a rodar el balón.

La temporada puede tomar un cariz diferente si la Real consigue eliminar al United a domicilio

La Real no encara la cita de esta noche con la necesidad del United, pero es consciente de que la temporada puede tomar un cariz diferente en función de lo que suceda sobre el césped. Dejar en la cuneta al conjunto inglés daría un espaldarazo total al equipo en un momento crítico de la temporada.

Imanol ha demostrado a través de su nueva política de rotación que la Europa League es la prioridad en estos momentos. No se trata de volver a ella la temporada que viene, sino de continuar escribiendo su historia. El partido frente al Rayo Vallecano no existe.

Está ante la oportunidad de entrar a unos cuartos de final en Europa por tercera vez en su historia

Está ante la oportunidad de acceder a unos cuartos de final de competición europea por tercera vez en su historia, lo que supondría un nuevo hito en el club. Los de Imanol quieren emular lo que ya lograron los jugadores de los ochenta en Glasgow (1983) y Colonia (1989) en la Copa de Europa y la UEFA respectivamente.

La Real quiere seguir haciendo camino en Europa y esta noche tiene motivos de sobra para creer que puede seguir avanzando en la competición. Los diablos rojos no asustan. Unos van de rojo y tienen cuernos. Otros van de azul y blanco y llevan alas. Hoy es el día indicado para jugar como los ángeles, pero sobre todo para ganar. No es ni mucho menos una utopía. La Real y toda su gente se lo cree.

