Las palabras de Oyarzabal sobre los gritos a Asencio en Anoeta que provocan las loas de unos y la indignación de otros

Á. L. San Sebastián Jueves, 27 de febrero 2025, 10:03 | Actualizado 10:32h.

Mikel Oyarzabal habló en estos términos cuando le preguntaron por ese instante en el que el partido de la Real Sociedad contra el Real ... Madrid se interrumpió a instancias del árbitro como consecuencia de los gritos de «Asencio, muérte» procedentes de la grada de animación de Anoeta. «Como en muchos estadios, lo que unos pocos canten no empaña al resto de la afición», comenzó relatando el capitán, quien añadió: «Obviamente, se condenan los insultos, no nos gustan; creo que hay otras maneras de condenar los hechos o los actos que alguno que haya podido hacer», afirmó. Para concluir, el capitán realista significó que «no es la manera adecuada, nos sumamos a la causa de que no es de esa manera» e insistió en que «si hay que hacerlo, es de otro modo».

Temas

Mikel Oyarzabal