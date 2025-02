Mil ojos sobre Sánchez Martínez

José María Sánchez Martínez ha sido el árbitro designado para dirigir el encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid del próximo miércoles (21. ... 30 horas) en el Reale Arena, correspondiente a la ida de semifinales de la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha apostado por la veteranía del lorquino de 41 años para aguantar la presión que desde el primer momento ya le están ejerciendo desde Madrid, ya que incluso le están vinculando con el Caso Negreira. Por los precedentes y el historial, tampoco se trata de un árbitro del que tenga un buen recuerdo la Real Sociedad. En el VAR estará Jorge Figueroa Vázquez.

Ampliar Designaciones arbitrales para los partidos de semifinales de Copa RFEF

Lo más reciente fue el partido en Anoeta ante el Alavés de esta temporada, claramente mediatizado por la expulsión de Mikel Oyarzabal en el minuto 29. Fue en una acción en la que el árbitro de campo, en primera instancia, había sacado tarjeta amarilla al jugador del Alavés Benavídez. No obstante, el trencilla de Lorca fue a revisarla al monitor a instancias del encargado del VAR, Valentín Pizarro Gómez, y al final no sólo modificó su decisión, sino que terminó sacando roja directa a Oyarzabal, que ni siquiera estaba viendo al adversario cuando le pisó de forma involuntaria al tratar de llevarse el cuero. «El punto de contacto es muy alto (...) voy a sancionar a Oyarzabal con tarjeta roja, juego brusco grave», concluyó Sánchez Martínez al verlo por el monitor. «Eso no puede ser roja», gritó el capitán mientras arrojaba el brazalete al césped de pura rabia. La Real perdió 1-2.

Pero no se queda ahí. El balance de la Real en los 23 encuentros pitados por Sánchez Martínez arrojan un balance de ocho victorias realistas (25%), cinco empates (22%) y 10 derrotas (43%). Queda por saber si sabrá pasar por encima de ese clima de supuesta indignación del Madrid con el colectivo arbitral y de si es capaz de utilizar el mismo rasero con los dos conjuntos.