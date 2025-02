Anoeta reventará el miércoles ante el Madrid

Anoeta vivirá una de sus grandes noches el próximo miércoles (21.30 horas), día 26 de febrero, con motivo de la visita del Real Madrid. ... No es un partido cualquiera, ni siquiera un duelo ante los blancos cualquiera, por cuanto se trata del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey y la afición realista está dispuesta a echar el resto pese al endemoniado horario al que colocaron el duelo, las nueve y media de la noche de un día de labor. Anoeta ya roza el 'sold out' y la previsión es que sólo se pondrá un centenar de entradas a la venta, aunque todo queda pendiente de alguna devolución del Real Madrid y luego, claro está, de las entradas que los socios vayan cediendo al club. Se viene noche mágica.

Ya no queda papel disponible en la web y eso que las localidades no eran precisamente baratas (80 la más barata). Por lo tanto, todo depende de la respuesta de los socios, aunque en este caso se entiende que la mayoría hará el esfuerzo por acudir y que, en caso de no poder hacerlo, no le faltarán voluntarios para coger su txartela. Este partido tiene mucho tirón por la entidad del rival, el campeón de Liga y Champions, por las ganas de 'vendetta' por lo sucedido en Liga (Vinícius mandando callar tras marcar de penalti y otra más que dudosa pena máxima decretada en contra de la Real) y por estar en puertas de otra final copera. Este partido lo tiene todo, menos el horario. Los que no tengan ni entrada para acudir ni fútbol de pago, podrán verlo en abierto por televisión.

Se espera que el guarismo de espectadores sea espectacular. La mejor entrada de la presente temporada se registró precisamente contra el Real Madrid: los 37.370 espectadores que acudieron a ver a los blancos liderados por Mbappé el pasado 14 de septiembre, a las 21 horas de un sábado. Cinco meses antes, el partido liguero contra el Real Madrid también reunió a más de 37.000 personas (37.101) en el coliseo de Amara. Fue a las 21 horas de un viernes, el del pasado 26 de abril. La mejor entrada de toda la historia del Reale Arena se registró hace un año, con motivo de la visita del PSG, en el que también jugaba Mbappé: 39.336 asistentes reventaron ese día Anoeta, un martes a las 21 horas.

1.200 para Manchester

Por su parte, de momento son 1.200 los 'realzales' que se han apuntado al partido de Manchester ante el United del próximo 13 de marzo, según ha podido saber DV. La entidad mancuaniana envió 3.966 localidades a un precio único de 40 euros a la Real Sociedad para ese encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League y de momento no se han reservado ni un tercio de ellas. No obstante, los interesados tienen de margen hasta las 12 horas de este jueves, día 27 de febrero, para solicitarlas. El partido de ida se disputa una semana antes, el día 6 de marzo (18.45 horas), en el Reale Arena. Será otro encuentro en el que el que no cabrá un alma en el graderío del estadio donostiarra.