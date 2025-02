Ancelotti guarda entre algodones a Fede Valverde a 48 horas del duelo ante la Real Sociedad

El Real Madrid podría aterrizar con todo en San Sebastián este miércoles para el duelo de ida de las semifinales de Copa ante la ... Real Sociedad. La única duda para Carlo Ancelotti parece tener nombre y apellido: Fede Valverde. El técnico italiano dio este domingo descanso por primera vez en la temporada al medio uruguayo, que no disputó ningún minuto en el duelo de Liga ante el Girona, y parece que seguirá mimándolo durante la semana, tanto que su presencia de arranque para el partido en el Reale Arena no es segura.

Fede Valverde sufre una importante acumulación de partidos en sus piernas y pese a no jugar ningún minuto este domingo, tampoco se ha ejercitado sobre el verde de Valdebebas con los que ayer no participaron en el duelo ante el Girona. Quienes si se han ejercitado a buen ritmo han sido tanto Jude Bellingham como Antonio Rüdiger, dos titularísimos para Ancelotti y que ayer no fueron titulares ante en Liga. El primero, al tener una sanción de dos partidos por su expulsión ante Osasuna (también se perderá por sanción la ida de los octavos de Champions ante el Atlético de Madrid), y el segundo por descanso solo disputó los últimos cinco minutos del partido. Todo apunta, por tanto, que podrían ser titulares el miércoles en el Reale Arena.

La vuelta de Lucas Vázquez al lateral derecho y el de Camavinga al centro del campo también le ofrece a Ancelotti variantes para no arriesgar de partida el miércoles con Fede Valverde, aunque habrá que esperar al entrenamiento de mañana para ver si el uruguayo se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros.

A la espera de comprobar esa evolución de la carga de Valverde, todo apunta a que el técnico italiano solo tendrá las bajas de Dani Carvajal y Eder Militao (ambas de larga duración), para el partido ante la Real, a tenor del entrenamiento de este lunes donde los suplentes han saltado al césped de Valdebebas y los titulares ante el Girona han hecho trabajo de recuperación en el gimnasio.