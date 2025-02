Los jugadores también bailan de espaldas: así fue el Dale Cavese de los desconvocados

Ángel López San Sebastián Lunes, 24 de febrero 2025, 09:57 Comenta Compartir

En Anoeta bulle un ambiente único de euforia y unión cuando marca la Real Sociedad. El Dale Cavese es una vía para que una buena parte de la afición manifieste de forma conjunta su alegría máxima cuando hay tanto txuri-urdin, mientras lanzan los dos cohetes. Es la fiesta compartida del gol. Y los jugadores comienzan a querer ser partícipes. Los que por lesión o sanción no fueron convocados para el encuentro ante el Leganés se entregaron a la danza ritual de espaldas con cada uno de los tres goles, gracias a la insistencia y la indisimulada alegría y ganas de divertirse de Hamari Traoré.

Vídeo del Dale Cavese de Traoré y los no convocados en Anoeta. No hay mejor manera de afrontar los importantes partidos que nos vienen ahora 💪 ( 📹 Fuente facebook Imanol Urain) #RealSociedad pic.twitter.com/NbXQZgwYGc — Aitor (@AitorErre) February 24, 2025

Las imágenes fueron celebradas por ese sector del graderío más cercano a ese palco donde se colocan habitualmente los futbolistas descartados. Al darse la vuelta para celebrar en condiciones, muchos seguidores se dieron cuenta de que los futbolistas ausentes también lo estaban haciendo. Es la primera vez que sucede algo similar. Se había visto a exjugadores como Agirretxe practicando este Dale Cavese en la grada, pero no a los jugadores de la primera plantilla. La escena la protagonizaron Sucic, Traoré, Zubeldia y Pacheco.

Fue un partido plácido al final y muy propenso a alegrías y Traoré no estaba dispuesto a que los desconvocados se limitaran a aplaudir los golazos de Zakharyan, Kubo y Olasagasti. Así, obligó incluso a lesionados como Sucic y Pacheco a saltar y cantar agarrados y de espaldas al campo. La mejor noticia es que no parece que sus dolencias sean graves. Zubeldia estaba sancionado, igual que Becker, aunque al de Surinam no se le vio en ese palco junto al resto de compañeros.

Hamari Traoré está eufórico entre otras cosas porque está muy próximo a redebutar con la Real tras su lesión. Imanol no quiere arriesgar con él y es consciente de que está fuera de forma porque lleva sin jugar desde el pasado 1 de septiembre por mor de una lesión de ligamento cruzado anterior.