Imanol Alguacil: «Espero que lo de Zakharyan no sea grave»

Imanol tenía muchas razones para estar contento. Por la victoria, por los tres goles, por la portería a cero, por Zakharyan, por el debut de ... Beitia... «Visto el resultado y el juego el partido sí parece que ha sido cómodo, pero no es fácil porque el Leganés es un equipo competitivo y es muy difícil hacerle ocasiones», destacó el oriotarra. «Nuestros 25 primeros minutos han sido muy buenos y además hemos podido hacer gol, todo ha salido bien».

Sin embargo, la noche tuvo varias notas negativas. El entrenador txuri-urdin explicó que el cambio de Arsen Zakharyan al descanso se debió a que fue el propio ruso el que pidió la sustitución. «Espero que no sea grave y que sea una sobrecarga en el cuádriceps». Deseó que «no sea nada y le veamos no solo 45 minutos para que pueda demostrar lo gran jugador que es, porque las lesiones le han matado».

Su caso es uno de los que mencionó de «jugadores que hacía mucho que no eran titulares y que han dado un gran nivel, es lo que queremos, competencia para que cuando entren de refresco lo aprovechen, es lo que necesitamos para pelear en las tres competiciones». Del ruso alabó «su trabajo defensivo, excelente; y el posicionamiento táctico. Es a lo que doy valor, porque sé que la calidad y el golpeo lo tiene».

Peor pinta tiene lo de Aguerd. «No lo sabemos todavía, pero por las sensaciones creo que sí tiene una lesión, una mini roturita. Habrá que esperar lo que dice la ecografía». Se resignó con un «es lo que toca en estos momentos de la temporada».

Otro aspecto que tampoco convenció a Imanol fue el aspecto de la grada y de la sala de prensa, con menos periodistas de lo habitual. «Nos hemos malacostumbrado, hay que reconocerlo y hay que ser contundentes porque el horario no ayuda para nada. Quiero dar las gracias a todos los que han venido porque hay quien llega a las dos de la madrugada a casa y se levanta a las seis. No hay quien entienda los horarios. Espero que el miércoles, y me temo que será así, que la imagen tanto en la grada como aquí -sala de prensa- sea distinta, el ambiente no va a tener nada que ver: el Reale Arena se va a caer y esta sala estará a reventar. Es lo que te hace ver que nos hemos malacostumbrado y que un partido contra el Leganés no tiene importancia. Así que gracias a los que han venido».

Volviendo al terreno de juego, la Real ha marcado ocho goles en cuatro días en Anoeta. Cinco al Midtjylland y tres al Leganés. «El equipo está haciendo goles y ahora también ha dejado la portería a cero, dije muchas veces que los goles llegarían visto el juego del equipo, y queremos darle continuidad porque las victorias dan fuerza para esta última 'txanpa', porque el cansancio ya se está notando». Añadió que «cuando no ganábamos, sobre todo en partidos que entendía que el equipo hacía meritos, decía que prefería perder así y que los triunfos llegarían con acierto y no concediendo a nivel defensivo, y lo que ha cambiado es que el equipo está acertando. Esperemos que esto no pare».

A nivel personal, desveló que «estoy durmiendo mejor que nunca y el sábado varios ya me vieron paseando a la mascota por La Concha. Son los jugadores los que pagan este peaje y los aficionados con los horarios».