El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Leganés. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Take Kubo

Atacante

Incluso en un partido en el que no fue tan vertical como otras veces, es capaz de hacer un golazo pese a la fortuna. Caño a Cruz y remate fuerte que pega en Nastasic. Cuando tiene para encarar uno contra uno y no viene la ayuda, es letal. Posible penalti de Tapia. No estará en Montjuic.