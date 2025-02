Un diamante que cada día luce más

Arsen Zakharyan, 257 días después de su interminable lesión en el tobillo derecho, volvió a brillar ayer en un partido liguero con la camiseta txuri- ... urdin. Heredero nada menos que del dorsal '8' de Merino, demostró el porqué de su fichaje por la Real Sociedad fue considerado uno de los más prometedores del verano de 2023. Con tan solo 21 años, el exjugador del Dinamo de Moscú desplegó en Anoeta todo su talento y manera de entender el fútbol; jugando a dos toques y finalizando las jugadas.

El de Samara partió como mediocampista junto a Zubimendi y Marín, pero solo necesitó diez minutos para demostrarle a Imanol que su papel en el terreno de juego no se limita únicamente a generar líneas de pase, sino que también puede ser el encargado de finalizar las jugadas. Tras un gran pase de Pablo Marín a la medular del área, el internacional ruso firmó, sin ninguna duda, uno de los mejores goles de la temporada. Al más puro estilo del fútbol base, con un control y un preciso tiro de interior, el jugador de tan solo 21 años abrió el marcador en Anoeta.

El que fue uno de los candidatos a ganar el Golden Boy en 2023, desde que aterrizó en Donostia no se ha caracterizado por ser un goleador nato. Y es que la de ayer, se convirtió en su segunda diana como txuri-urdin. Es cierto que hasta la fecha su rendimiento no ha sido muy constante. ¿Por qué no pensar que lo de ayer fue el retorno del mejor Arsen Zakharyan?

Ayer no solo se encargó de que la grada gritara el primer gol de la noche, sino que también sacó a relucir su labor en la salida de balón. En ocasiones, no dudó en situarse en la misma línea que Zubimendi para repartir el juego y, con dos toques, mover el balón de lado a lado. Además, en ataque, supo caer a la banda derecha junto a Kubo y Aramburu para generar superioridad numérica frente a la zaga pepinera.

Le bastaron solo 45 minutos, ya que fue sustituido tras el descanso, para dejar claro que su papel en el equipo es fundamental. Con su asistencia a Óskarson en el último partido de la Europa League y el gol de anoche, no se descarta del todo la opción de que el miércoles el ruso vuelva a la titularidad para disputar la ida de las semifinales de la Copa frente al Real Madrid.

Con la mirada puesta en los próximos encuentros, la entrada en acción de Arsen Zakharyan puede aportar ese aire fresco que tanto necesitan los equipos en estas fechas. Y más, teniendo en cuenta la acumulación de enfrentamientos del conjunto de Imanol Alguacil en las tres competiciones de Liga, Copa y Europa League.