El eje de la zaga, otro problema añadido

La Real monta un circo y le crecen los enanos antes del importante partido de mañana ante el Mallorca en Anoeta (21.30 horas, DAZN ... en abierto). El equipo se trajo de Sevilla un resultado contundente tras caer ante el Betis, pero es que el golpe no solo es duro por el resultado, también por las muy malas sensaciones mostradas en la segunda mitad tras el fallo de Remiro. Las malas noticias no quedan ahí puesto que en el entrenamiento post partido realizado en la ciudad deportiva del Betis, Sergio se queda sin margen de movimiento en el eje de la zaga.

Aritz Elustondo sufrió un duro choque con un compañero en el entrenamiento del sábado y vino de Sevilla con un golpe en las costillas del que todavía continúa muy dolorido, por lo que apunta a ser baja ante el conjunto bermellón. La Real no va a emitir un parte médico del beasaindarra, señal de que no debería tener una rotura o fisura en la costilla ni una lesión importante, pero veremos si está para echar una mano en los dos próximos partidos ante Mallorca y Barcelona puesto que ayer solo realizó carrera continua en Zubieta.

Sergio tendrá que esquivar un nuevo obstáculo, que es doble puesto que Jon Martín puso anoche rumbo a Chile para disputar el mundial sub-20 con España y podría perderse tres o cuatro partidos, dependiendo hasta dónde llegue el combinado de Paco Gallardo. Así las cosas, el irundarra se queda solo con dos centrales del primer equipo: Zubeldia y Caleta-Car, que no están demostrando seguridad en estas primeras cinco jornadas precisamente. El entrenador reiteró en más de una ocasión en la pretemporada realizada en Japón que para él es muy importante «las sinergias, el entendimiento entre jugadores y formar diferentes sociedades dentro del campo», algo que, como ha quedado demostrado en estas primeras jornadas, está lejos de ser una realidad en una posición tan fundamental como es la de central.

Ni Zubeldia ni Caleta-Car han arrancado bien la temporada. El azkoitiarra no está rindiendo al nivel de otras temporadas desde que no forma pareja con Le Normand mientras que el croata, hasta la fecha, sale a deber puesto que sale en demasiadas fotos de los nueve goles en contra que ha recibido el equipo. El balcánico sufre cuando tiene que correr hacia atrás como quedó demostrado en el 3-1 del Betis cuando Bellerín le gana fácilmente la espalda, pero es que en distancias cortas tampoco aprovecha su envergadura para hacerse fuerte en defensa.

De momento se le han visto más cosas en ataque al disponer de un buen manejo con las dos piernas y ha realizado sendas diagonales, que en defensa, algo que ya dice mucho de un central. La Real tiene que parar esa sangría de goles y para ello el primer paso es encontrar una pareja de zagueros sólida, algo que Sergio no tiene en la actualidad.

Jon Martín, solo un partido

A la más que posible baja de Aritz hay que añadir la ausencia de Jon Martín durante varias semanas. El lasartearra se ha marchado junto a otros futbolistas de Primera como Joel Roca, Adrián Liso o Jan Virgili al Mundial sub-20, algo que ha incendiado a equipos como Girona, Getafe y Mallorca, que han elevado quejas públicas a la RFEF por no poder utilizar a futbolistas importantes. La Real también va a sufrir este sinsentido puesto que no va a poder alinear a Jon Martín justo cuando Aritz cae lesionado y cuando Caleta-Car no está rindiendo acorde al cartel que se le presuponía.

Sin embargo, y pese a que a Sergio le vendría de perlas, el joven central internacional no estaba siendo utilizado por el entrenador, que ha apostado por el balcánico en estas primeras jornadas. Caleta-Car fue titular ante el Valencia y ha jugado los noventa minutos en los últimos tres partidos ante Oviedo, Real Madrid y Betis, por lo que Martín solo ha disputado un encuentro, el de la segunda jornada ante el Espanyol. El zaguero fue titular ante el conjunto perico en el empate a dos que también supo a poco, y pese a que cometió un penalti absurdo por agarrar de manera flagrante a Roberto se rehizo y terminó completando un encuentro más que aseado. El gol, eso sí, subió al marcador puesto que Puado, a la segunda, superó a Remiro.

Por otro lado, y pese a que puede resultar ventajista, la Real decidió en las últimas semanas de agosto ceder a Pacheco puesto que no iba a tener minutos, tal y como reconoció el baztandarra. El navarro aterrizó a préstamo en Mendizorrotza y ahora vendrían de perlas sus servicios, aunque también es cierto que no iba a tener tantas oportunidades sin los doce partidos de Europa. La Copa arranca después del parón y ahí la Real tendrá algún que otro compromiso más, pero el hecho de jugar un solo partido por semana hizo a la dirección deportiva ceder a Pacheco al Alavés. Del mismo modo, también es mala suerte que a Pacheco le esté costando entrar en los planes de Coudet puesto que ahora mismo Tenaglia –lateral derecho de formación– y Garcés forman una de las parejas más sólidas de la Liga.

Beitia, lesionado

La otra alternativa es tirar del Sanse, que también tiene problemas en esa demarcación. Luken Beitia, en el que se tienen depositadas muchas esperanzas, está lesionado. La Real no emite información sobre su dolencia al pertenecer al filial. Ansotegi tampoco podrá contar en las próximas semanas con Kazunari Kita, convocado con Japón sub-20, por lo que Peru es el único zaguero disponible. El problema con el potrillo es que no puede jugar con el primer equipo al no ser sub-23, al igual que Mikel Rodríguez. Al tener ambos ficha sénior habría que esperar a la ventana de enero para hacerles ficha en la Liga como jugadores del primer equipo.