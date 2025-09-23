Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zubeldia y Caleta-Car, durante entrenamientos en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

El eje de la zaga, otro problema añadido

Aritz, con una contusión costal, está dolorido y apunta a ser baja mañana, por lo que deja a Zubeldia y Caleta-Car como únicos centrales disponibles

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:48

La Real monta un circo y le crecen los enanos antes del importante partido de mañana ante el Mallorca en Anoeta (21.30 horas, DAZN ... en abierto). El equipo se trajo de Sevilla un resultado contundente tras caer ante el Betis, pero es que el golpe no solo es duro por el resultado, también por las muy malas sensaciones mostradas en la segunda mitad tras el fallo de Remiro. Las malas noticias no quedan ahí puesto que en el entrenamiento post partido realizado en la ciudad deportiva del Betis, Sergio se queda sin margen de movimiento en el eje de la zaga.

