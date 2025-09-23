Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fermin, durante un partido con el Barcelona EFE

Fermín sufre una rotura y Gavi pasa por quirófano, por lo que serán baja ante la Real

Los dos centrocampistas sufren sendas lesiones y no jugarán el domingo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:47

Como no puede ser de otra manera, el partido de mañana ante el Mallorca es lo más importante de la semana pese a que el ... domingo haya otro encuentro. Pero, sin embargo, también hay que mirar al fin de semana de reojo puesto que apenas habrá tiempo para descansar. El todopoderoso Barcelona espera a la vuelta de la esquina. La Real completará la semana de tres partidos midiéndose al conjunto de Hansi Flick, que será el equipo encargado de cerrar la jornada intersemanal en el Carlos Tartiere viéndose las caras el jueves con el Oviedo.

