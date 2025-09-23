Fermín sufre una rotura y Gavi pasa por quirófano, por lo que serán baja ante la Real

Como no puede ser de otra manera, el partido de mañana ante el Mallorca es lo más importante de la semana pese a que el ... domingo haya otro encuentro. Pero, sin embargo, también hay que mirar al fin de semana de reojo puesto que apenas habrá tiempo para descansar. El todopoderoso Barcelona espera a la vuelta de la esquina. La Real completará la semana de tres partidos midiéndose al conjunto de Hansi Flick, que será el equipo encargado de cerrar la jornada intersemanal en el Carlos Tartiere viéndose las caras el jueves con el Oviedo.

El entrenador alemán tendrá dos bajas más para recibir a la Real. A las ausencias de Balde, Ter Stegen y Lamine Yamal – es complicado que llegue al choque debido a una pubalgia– hay que añadir ahora a dos centrocampistas fundamentales para su esquema como Gavi y el Fermín. Los dos están descartados. El primero sufre una lesión radial en el menisco interno de su rodilla derecha y tras un tratamiento conservador que no ha dado resultado los médicos han decidido que debe pasar por quirófano para realizarse una artroscopia. Estará fuera de los terrenos de juego seis semanas.

Fermín, por su parte, tampoco se medirá a la Real puesto que cayó lesionado en el descuento del partido del domingo ante el Getafe. El andaluz sufre una rotura en el psoas y no se vestirá de corto en tres semanas. Uno no sabe si son buenas o malas noticias para la Real puesto que deberían ser titulares Pedri y De Jong en el doble pivote de Flick.

El partido, sigue sin estadio

Estamos a martes y el encuentro del domingo ante el Barcelona sigue sin estadio asignado. Las obras del Camp Nou continúan y el conjunto culé todavía no sabe si va a poder estrenar el remodelado recinto ante la Real. Los periodistas que cubren la información del equipo azulgrana tendrán hoy una visita guiada para conocer el nuevo estadio y quizás haya más información, aunque a día de hoy el partido se puede jugar en el Camp Nou, en Montjuic –cobra fuerza– o en el campo de la ciudad deportiva del Barcelona, el Johan Cruyff. Un sinsentido se mire por donde se mire.