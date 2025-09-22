Las causas del mal inicio de la Real Sociedad: «La extrema endeblez defensiva no le permite ser competitiva»

La Real Sociedad no levanta cabeza. Los txuri-urdin volvieron de vacío de su visita al Villamarin (3-1), tras un partido en el que una vez más hicieron gala de sus grandes carencias en defensa. Los de Sergio fueron capaces de igualar el tempranero gol de Cucho Hernández, pero en la segunda mitad no mostraron capacidad de reacción ante un conjunto de Pellegrini que se volcó al ataque.

Tras cinco partidos, los txuri-urdin se mantienen en puestos de descenso, con 2 puntos de 15 posibles. Sobre este mal inicio de temporada debaten en Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López. Los tres subrayan la importancia del choque de este miércoles ante el Mallorca, al tiempo que ponen su foco en uno de las grandes carencias del equipo: «La extrema endeblez defensiva no está permitiendo ser competitiva».

