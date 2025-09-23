Contra el Mallorca y su mal fario

Miguel González San Sebastián Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los partidos contra el Mallorca en Donostia eran tradicionalmente sinónimo de victoria segura. El clásico rival al que siempre se le ganaba, aunque había veces que con marcadores ajustados. Pero se le vencía. En este mismo siglo llegó a encadenar diez victorias seguidas entre 2004 y 2023 en las diez temporadas en las que ambos equipos coincidieron en Primera División, algo que no había logrado ante ningún otro equipo.

Esas victorias se dieron en las temporadas 04/05 (2-1), 05/06 (2-1), 06/07 (3-1), 10/11 (1-0), 11/12 (1-0), 12/13 (3-0), 19/20 (3-0), 21/22 (1-0), 22/23 (1-0) y 23/24 (1-0), con un bagaje realizador de 18 goles a favor y solo tres en contra. Es más, el Mallorca se pasó siete temporadas sin ver puerta en sus visitas en Anoeta. Pero esa buena racha se fue a cortar de forma radical el 28 de febrero de 2023, el día menos indicado para ello, la vuelta de las semifinales de Copa de hace dos años, en la que los malditos penaltis apearon a la Real de la final tras un empate (1-1) con goles de Giovanni González y Mikel Oyarzabal.

El mal fario aquella noche fue importante porque la Real traía un empate sin goles de la ida en Son Moix y le bastaba un gol para ir a La Cartuja. En la primera parte, y con 0-0 en el marcador, Brais falló un penalti que pudo cambiar la eliminatoria. Después, en la prórroga, Tierney marcó un gol fantasma porque su remate entró pero no pudo ser certificado al no existir en España la tecnología de gol, ésa que avisa directamente al árbitro de si la pelota ha entrado en la portería como sucede en Inglaterra o en la Champions League. Aquella noche de infausto recuerdo se inició una maldición contra el Mallorca que pesó la pasada campaña con derrotas tanto allí como aquí y que dura hasta hoy.

La Real venía de ganarle diez partidos seguidos en Anoeta cuando todo se torció en la semifinal de Copa en febrero de 2023

En la séptima jornada de la 24/25, en un partido en el que apenas pasaron cosas, una inoportuna mano de Barrenetxea dentro del área deparó el triunfo mallorquín desde los once metros. La Real tuvo más el balón, remató hasta cinco veces a puerta, pero se volvió de vacío.

Peor fueron las cosas en el choque de Anoeta, el pasado 12 de abril, porque fue el día en que la Real se desenganchó de la pelea por Europa. Hasta entonces la temporada no había ido mal. Unos días antes tuvo pie y medio en la final de Copa tras hacer un partidazo en el Bernabéu que le llevó a la prórroga y después ganó en Las Palmas.

Antes del partido ante el Mallorca el cuadro blanquiazul era octavo, plaza que daba derecho a jugar la Conference, y estaba a dos puntos del séptimo. El partido empezó bien con un gol anulado a Oyarzabal por un fuera de juego milimétrico pero existente. Después marcó Larin a pase de Darder tras una pérdida de Barrenetxea y ahí se acabó la historia, ya que en el arranque de la segunda parte Darder hizo el segundo y la Real no tuvo capacidad de reacción. A partir de ahí el equipo se hundió y en cinco jornadas solo sumó dos puntos merced a sendos empates contra Villarreal y Athletic perdiendo cualquier opción europea.

Mañana la Real intentará volver a recuperar esa tradición positiva de siempre contra el Mallorca en San Sebastián para hacerse con su primer triunfo del curso. No será fácil, pues si bien los de Arrasate solo llevan dos puntos en la clasificación, no hay que olvidar que han tenido un calendario muy complicado en este inicio de Liga al enfrentarse a los tres grandes, Barcelona, Real Madrid y Atlético, y vienen de empatar el domingo ante los colchoneros en un choque que pudieron ganar en el tramo final.

Los de Sergio han disputado hasta ahora dos encuentros en casa en los que han mejorado sus prestaciones en las segundas partes respecto a las primeras. Mañana necesitarán hacer un partido completo para ganar.

