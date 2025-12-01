Aritz alcanza los 300 partidos en la Real: «Qué decir de lo orgulloso que me siento»

Aritz Elustondo (Beasain, 1994) ya tiene el privilegio de ser el tercer jugador de la actual plantilla de la Real Sociedad en alcanzar los ... 300 partidos oficiales como txuri-urdin. Lo hizo con sus 90 minutos ante el Villarreal, un encuentro en el que rindió a muy buen nivel pese a su inactividad. El central de Beasain, a sus 31 años, alcanza ya a Óscar de Paula y Mikel González en número de partidos oficiales con la Real y se convierte en el realista número 34 en abrazar el tercer centenar de duelos.

«Qué decir de lo orgulloso que me siento por haber jugado 300 partidos en la Real», dice un Aritz que no puede ocultar un deje de desazón por el punto que voló en el minuto 95 ante el Villarreal: «Ha sido un día duro porque el partido en el que cumples 300 partidos es especial y quieres irte a casa con una victoria». Por todo ello, se mostró «contento» por el logro de sumar tamañan cifra de encuentros, pero «triste» por el mazazo final del gol de Moleiro.

De momento, sólo Oyarzabal (411 partidos) y Zubeldia (314) pueden presumir de acumular 300 o más muescas en su currículum realista en la primera plantilla, además de Aritz. Hay dos datos que llaman la atención en el expediente del beasaindarra, que debutó hace 11 años enun partido de Copa ante el Oviedo en Anoeta (2-0), con David Moyes de entrenador. El primero son los 12 goles que ha anotado, gran guarismo para un central. El segundo es su porcentaje de victorias, que roza el 50%. Su balance de resultados es de 146 triunfos, 60 empates y 94 derrotas en esos 300 encuentros.

Buscando el top-30

No se antoja fácil, pero a poco que goce de cierta continuidad en el futuro, Aritz podrá seguir escalando posiciones en el rankig histórico de futbolistas con más partidos en la Real. La empresa de entrar ahora en el top 30 es sencilla. En cuanto juegue un partido más, que puede ser este miércoles en Copa, ya adelantará a De Paula (300) y Mikel González (300) y los siguientes son Celayeta (302), Zurutuza (303), Gaztelu (308), Mendiluze (309) y Pikabea (309).

En principio, Aritz partía como cuarto central de la plantilla tras Zubeldia, Jon Martín y Caleta-Car. Su titularidad ante el Villarreal demuestra que ya está por delante del ucraniano. Además, rayó a buena altura: estuvo rápido para anticiparse y para apagar fuegos a la espalda de Sergio Gómez, fue bien por arriba y estuvo a punto de marcar en un cabezazo a la salida de un córner.

Aritz dio el paso al primer equipo con apenas 20 años, siendo un chaval que podía jugar tanto de lateral derecho como de central, y ahora suma 31 y compareció al encuentro ante el Villarreal con un hijo en cada brazo para hacerse las fotos. Es de los canteranos que llevan media vida en la Real.