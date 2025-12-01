Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aritz Elustondo sujeta a sus dos hijos antes del encuentro ante el Villarreal Morquecho

Aritz alcanza los 300 partidos en la Real: «Qué decir de lo orgulloso que me siento»

Iguala a De Paula y Mikel González en número de encuentros y es el jugador número 34 en la historia txuri-urdin en llegar al tercer centenar de partidos oficiales

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:17

Comenta

Aritz Elustondo (Beasain, 1994) ya tiene el privilegio de ser el tercer jugador de la actual plantilla de la Real Sociedad en alcanzar los ... 300 partidos oficiales como txuri-urdin. Lo hizo con sus 90 minutos ante el Villarreal, un encuentro en el que rindió a muy buen nivel pese a su inactividad. El central de Beasain, a sus 31 años, alcanza ya a Óscar de Paula y Mikel González en número de partidos oficiales con la Real y se convierte en el realista número 34 en abrazar el tercer centenar de duelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  7. 7

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9 Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo
  10. 10 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aritz alcanza los 300 partidos en la Real: «Qué decir de lo orgulloso que me siento»

Aritz alcanza los 300 partidos en la Real: «Qué decir de lo orgulloso que me siento»