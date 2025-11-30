Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ander Barrenetxea celebra el gol de falta directa que empataba momentáneamente el partido. EFE

El segundo 'Barrenazo' en una semana no sirve para puntuar

Ander Barrenetxea ha puesto el momentaneo empate en Anoeta con una magistral falta directa

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:17

Comenta

Ander Barrenetxea se ha abonado a los golazos. El donostiarra está siendo el mejor futbolista de la Real Sociedad en este arranque de ... Liga y este domingo ha firmado el segundo 'Barrenazo' en una semana para lograr el que era el momentaneo empate frente al Villarreal. El atacante txuri-urdin ha clavado un golazo de falta directa a la escuadra derecha de Luiz Junior para delirio de un Anoeta que ha estallado de alegría cuando el conjunto blanquiazul equilibraba en ese momento la balanza del choque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

