El segundo 'Barrenazo' en una semana no sirve para puntuar

Ander Barrenetxea se ha abonado a los golazos. El donostiarra está siendo el mejor futbolista de la Real Sociedad en este arranque de ... Liga y este domingo ha firmado el segundo 'Barrenazo' en una semana para lograr el que era el momentaneo empate frente al Villarreal. El atacante txuri-urdin ha clavado un golazo de falta directa a la escuadra derecha de Luiz Junior para delirio de un Anoeta que ha estallado de alegría cuando el conjunto blanquiazul equilibraba en ese momento la balanza del choque.

Barrenetxea, que ha salido al terreno de juego en el minuto 56 en sustitución de Sadiq, venía de marcar otro golazo hace escasamente una semana en El Sadar con un disparo desde el centro del campo que certificaba la victoria de los pupilos de Sergio Francisco ante Osasuna, el primer triunfo del curso a domicilio para los guipuzcoanos.

El tanto del donostiarra, sin embargo, no ha servido para puntuar este domingo frente al Villarreal, que se ha llevado los tres puntos de Anoeta en el último suspiro gracias a un tanto de Moleiro en el descuento cuando más parecía que la Real podía darle la vuelta al luminoso, con un estadio volcado para lograr la remontada.

Hacía más de medio año que el aficionado txuri-urdin no celebrar un gol de falta directa de un futbolista blanquiazul. El último tanto de tiro libre lo logró Sergio Gómez en marzo de este año en la victoria por 2-1 frente al Valladolid en el estadio amaratarra. En las últimas temporadas también anotaron de esta manera Brais frente al Betis en el Benito Villamarín u Oyarzabal, que clavó una magistral tiro directo nada más y nada menos que al Barcelona en el Camp Nou.