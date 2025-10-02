Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los planes para disfrutar del fin de semana en Donostia y Gipuzkoa

El primer fin de semana de octubre llega lleno de conciertazos, muy buen teatro, propuestas al otro lado de la muga e iniciativas de la naturaleza

A.V.

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:13

Estas son nuestras propuestas para este fin de semana:

  1. 1

    Bolo-Bolo Weekend

    Bandas emergentes en Intxaurrondo

El Bolo-Bolo Weekend, el festival que la tienda de discos Bloody Mary organiza para celebrar ... su 35 aniversario, presenta una propuesta alejada de las grandes masas donde la música es el epicentro de la programación. La primera edición del evento se celebra este viernes y sábado en la casa de cultura de Intxaurrondo de Donostia y por su escenario pasarán 12 bandas emergentes de rock, pop-rock, post-punk, psicodelia, techno-punk y synth-punk. Una cita ineludible para los que quieren estar a la última en sonidos locales musicales y también para los que buscan pasar un buen rato y mover el esqueleto. Marcos García nos presenta los grupos uno a uno en este enlace.

