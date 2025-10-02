Los planes para disfrutar del fin de semana en Donostia y Gipuzkoa

Estas son nuestras propuestas para este fin de semana:

El Bolo-Bolo Weekend, el festival que la tienda de discos Bloody Mary organiza para celebrar ... su 35 aniversario, presenta una propuesta alejada de las grandes masas donde la música es el epicentro de la programación. La primera edición del evento se celebra este viernes y sábado en la casa de cultura de Intxaurrondo de Donostia y por su escenario pasarán 12 bandas emergentes de rock, pop-rock, post-punk, psicodelia, techno-punk y synth-punk. Una cita ineludible para los que quieren estar a la última en sonidos locales musicales y también para los que buscan pasar un buen rato y mover el esqueleto. Marcos García nos presenta los grupos uno a uno en este enlace.

2 Otros conciertos Tulsa, La Txama, y otras grandes citas musicales

Además del Bolo Bolo Weekend de Intxaurrondo este fin de semana hay otras interesantes citas musicales.

Irun Zuzenean: Este viernes se retoma el festival Irun Zuzenean con grandes nombres. Tulsa y Ariel Rot serán los cabeza de cartel el viernes y sábado, respectivamente. Para calentar motores habrá teloneros, el vienres Santalla y el sábado Bluehat. Ambos días los conciertos arrancarán a las 21.00 horas.

Mutriku. De lo contemporáneo a la electrónica. La banda 'Los Sara Fontán' llegan este viernes al gaztetxe de Mutriku para poner ritmo a la noche. A las 20.00 horas. Entradas, 5€

Villbona: Noche heavy en Aljibea con los grupos Ehun kilo, Meliora y Basati. Entradas entre 5 y 8 euros. El viernes a partir de las 22.00 horas.

Sábado 4 octubre

Lazkao. Aho Lehor Fest en el skate park. Punck rock y hardrock a todo trapo a partir de las 19.00 horas con los grupos The Kids (Bélgica), Prison Affair (Barcelona), Borla (Irueña) y Bellum (Getaria).

Irura: Irura programa dentro de sus fiestas un concierto de La Txama, un colectivo de músico con distintas trayectorias y procedentes de otras bandas como Skakitan o Chill Mafia. Una invitación a la juerga en toda regla. En la plaza a partir de las 23.30.

Zumarraga. La localidad acoge este sábado el IX. ZZ ROCK jaialdia que se celebrará en el parque Zelai Arizti a partir de las 18.30 horas. Una noche de guitarreo potente con las bandas Bobbi Relac, Sugramas, Malatestta y los legazpiarras John Dealer & The Coconuts. Entradas a 20 euros, 15 para los socios.

3 Varias localidades Este fin de semana, elige teatro

Andoain. Kandido Uranga e Inazio Tolosa presentan la obra teatral 'Gabriel Arestirekin'. Una obra de teatro creada con los sencillos medios de los actores (voz, cuerpo, música, creatividad) y su afán por experimentar. Este viernes en Bastero a partir de las 19.30 horas.

Donostia. El viernes y sábado a las siete y media de la tarde, en euskera, y el domingo media hora antes en castellano, son las citas en el teatro Principal para el estreno de '52 hercios', lo último de la compañía donostiarra Ados, que pone esta vez su mirada en «la soledad no deseada, una pandemia silenciosa que afecta ya a una de cada cinco personas en los países industrializados».

Donostia. Alicia Borrachero y Fran Perea encabezan el reparto de 'El efecto', obra de la dramaturga británica Lucy Prebble y dirigida por Juan Carlos Fisher que se representa está en el teatro Victoria Eugenia este sábado. Una obra que aúna amor, ciencia y ética y que ha triunfado en otros teatros antes de su parada en nuestro territorio.

Tolosa. Tras provocar la carcajada con 'Más difícil todavía, Confusio y la trilogía Aiguantulivinamérica', Goyo Jiménez estrena su último monólogo, Misery Class, en el Teatro Leidor. a las 20,30 horas. Entradas 25 euros.

Zumarraga. La temporada de artes escénicas organizada conjuntamente entre los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga trae al cine Zelai Arizti la obra de teatro 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez' del grupo Proyecto Cultura este viernes, a las 20.15 horas.

4 Teatro 'Su Talka' por las calles de Oñati

Oñati está de fiestas esta semana y dentro de su programa festivo, la compañía Deabru Beltzak presenta el espectáculo de calle «Su Talka» que recorrerá las calles de la localidad haciéndo al público partícipe.

Este espectáculo teatral evoca el choque de la percusión y el fuego, la necesidad de escuchar y sentir. Un espectáculo sorprendente, que propicia el encuentro y la interacción con el público. La coreografía se apoya en numerosos efectos especiales y una partitura pirotécnica perfectamente sincronizada con la música.

Domingo a partir de las 22.45 horas.

5 Música y danza 'Euskorleans', en Legazpi

Legazpi se convierte este domingo en Nueva Orleans con un espectáculo callejero alegre e itinerante ofrecido por Los grupos Euskorleans Kukai Dantza y Euskorleans Banda. La cita estaba programada para el último día de las pasadas fiestas patronales de mayo, pero debido al mal tiempo tuvo que aplazarse y finalmente será este domingo cuando se celebre. La actuación de música y danza 'Euskorleans' recalará en la plaza Euskal Herria, a las 18.30 horas. En caso de que el tiempo no acompañara, se trasladaría al abrigo de la Azoka. (Más información)

6 Iriarte Erdiko baserria arkitektuen eskutik

Ondarea edukitzea eta baliabideak bideratuta berau mantentzea funtsezkoa da, baina hura ezagutu ezean helburua erdibidean geratzen da. Horregatik, Zumalakarregi Museoak eraikin propioari garrantzia eman nahi izan dio 2025eko Ondarearen Europako Jardunaldien baitan eta igande honetan Iriarte erdikoa baserria ezagutzeko aukera emango du Ibon Telleria, arkitekturako doktorea, eta Josue Susperregi, dendrokronologiako doktorearen eskutik. Hitzaldia eta bisita komentatua goizeko 11:00etatik 12:30etara izango dira Zumalakarregi museoan bertan, euskaraz. Ekimena doakoa da eta izen emateak mzumalakarregi@gipuzkoa.eus helbidean jasoko dira. (Informazio gehiago)

7 Nao San Juan La vida a bordo de un ballenero

Las visitas guiadas ofrecidas este verano al interior de la nao San Juan han tenido una acogida tan grande que Albaola Itsas Kultur Faktoria ha decidido ampliar un mes más esta actividad. Del 28 de septiembre al 26 de octubre, los domingos por la mañana, las visitas se realizarán en grupos reducidos, de un máximo de 10 personas. El San Juan fue un ballenero transoceánico, construido en Pasaia y hundido en 1565 frente a las costas de Canadá. La experiencia permitirá conocer de forma íntima y didáctica detalles de la vida a bordo de este ballenero. El recorrido incluirá explicaciones sobre las funciones de las distintas partes del barco, las condiciones de navegación, la organización de la tripulación y las claves de la tecnología naval de la época. Una aproximación rigurosa y directa al patrimonio marítimo vasco, testimonio vivo de siglos de exploración y comercio oceánico. (Más información)

8 Fiesta del pastel vasco en Kanbo La fiesta más deliciosa al otro lado de la muga

Cruzando la muga, en Kanbo (Cambo-les-Bans), se celebra este fin de semana la 22 edición de la tradicional fiesta gastronómica en torno al Pastel Vasco. Talleres de pastelería, mercado gourmet, conciertos itinerantes, actividades para niños, concursos y desfiles. Símbolo de la gastronomía vasca, el pastel vasco se presentará en todas sus variantes gracias a los pasteleros y artesanos llegados de las diferentes partes de Iparralde. Esta fiesta también es una ocasión para recordar que detrás de cada porción se esconden un territorio, un saber hacer y una tradición transmitida de generación en generación.

Habrá actividades durante todo el fin de semana en Villa Arnaga y en la Chocolatería Puyodebat como conciertos, mercado, talleres y payasos para los más pequeños.

9 Naturaleza Conoce la riqueza de Artikutza

El Ayuntamiento de Donostia ofrece este sábado la oportunidad de conocer un poco más sobre la finca de Artikutza.

Este sábado habrá una visita guiada gratuita al parque natural de Artikutza y al conjunto de Planoburu. La excursión, de dificultad media, se desarrollará en euskera y castellano, y recorrerá 6 kilómetros en suave descenso desde Eskas hasta el poblado de Artikutza, con un desnivel aproximado de 309 metros. A lo largo del trazado ferroviario se analizarán las infraestructuras del antiguo plano hidráulico, fosos, gran depósito de agua, playa de vías y vivienda-taller, y se realizarán paradas interpretativas para conocer cómo funcionaba el tren, qué papel desempeñó en la transformación del paisaje y cómo se integraba en el entorno natural.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de las personas participantes un autobús gratuito de ida y vuelta entre San Sebastián y Artikutza, con salida a las 09:00 horas y regreso a las 15:00, ambos desde el paseo de Anoeta.

La inscripción es gratuita y debe realizarse previamente: A través del formulario disponible en la web municipal. Contactando con artikutzanatura@donostia.eus o llamando al 679 613 016 (de lunes a jueves, de 11:00 a 16:00h).

