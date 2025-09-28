Bolo-Bolo Weekend, un microfestival ideológico para celebrar 35 años

«¡Ya está bien de tanto macrofestival, viva los microfestivales!». Esta frase de Juancar García es la definición ideológica perfecta para explicar qué es el ... Bolo-Bolo Weekend, el festival que Bloody Mary organiza para celebrar su 35 aniversario y que presenta una propuesta alejada de las grandes masas y «en la que la música es el epicentro de la programación».

La primera edición del evento se celebra los días 3 y 4 de octubre en la casa de cultura de Intxaurrondo de Donostia. Por su escenario pasarán 12 bandas emergentes de rock, pop-rock, post-punk, psicodelia, techno-punk y synth-punk que Marcos García nos presenta.

El festival arrancará el viernes 3 a las 19.00 horas con estas bandas:

Adiós Amores. Mezclan melodías yeyés, psicodelia, cumbia, rock flamenco y copla, con influencias de Jeanette, Lole y Manuel o The Flaming Lips.

Aiko el grupo. Letras irreverentes y directos eléctricos, se han consolidado como una de las propuestas más frescas del indie nacional.

Grande Amore. El grupo más ruidoso de su generación. No el que mejor canta, ni toca, ni baila... pero sí el más ruidoso. Guitarra, ritmo y voz.

Honeyglaze. Una de las propuestas más auténticas del indie británico actual. Su música aborda la autoestima, la fragilidad emocional y los celos.

Lukiek. Rock alternativo desde Mungia. Tras sus discos '#1' y '#2', han publicado '#3'. Sus directos son arrolladores.

Zeba. Trío de Donostia. En su primer EP, ofrecen un cóctel energético y potente que mezcla rock, grunge, garage y autotune.

El sábado 4 de octubre, la cita comenzará con la actuación de Airu, una banda de indie pop de Bilbao, conocida por su sentimentalismo y melodías pegadizas.

Dame Area. Silvia Konstance y Viktor Lux Crux combinan ritmos industriales-tribales y sintetizadores retros con letras directas y potentes.

Indabe. Del Antiguo. Trío de pop-rock formado por Uxue Estrada, Nora Azurza y Peru Blanco. Con su nuevo single 'Azaletik', buscan consolidar su estilo propio y hacerse un lugar en la música vasca.

Kotoi. Jon Salinas (Tatxers, Sei Sega) y Elena Nuñez (Serpiente, Aihotz, Sei Sega), un dúo de Bilbao dinámico y cursi, bello y corto como un rayo.

Mikosis. Grupo de rock de Gernika que también bebe del post-punk y rock alternativo. En febrero lanzaron el single 'Isiltasunaren Lakua'.

Silitia. Dúo vizcaíno que define su estilo como 'brioche pop'. Fusión poliédrica que mezcla electrónica, post-punk, funk, música ochentera, industrial y art rock.