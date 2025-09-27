Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Artistas de la función itinerante que el 5 de octubre ambientará las calles.

Legazpi

Próxima cita con el espectáculo 'Euskorleans'

C.L.

legazpi.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19

Estaba programada para el último día de las pasadas fiestas patronales de mayo, pero debido al mal tiempo tuvo que aplazarse y finalmente, el próximo 5 de octubre habrá oportunidad de disfrutar de ella. La actuación de música y danza 'Euskorleans' recalará ese día en la plaza Euskal Herria, a las 18.30 horas. En caso de que el tiempo no acompañara, se trasladaría al abrigo de la Azoka, de modo que en esta ocasión no habrá impedimento meteorológico para ver esta gran obra en Legazpi.

«Los grupos Euskorleans Kukai Dantza y Euskorleans Banda se han unido para ofrecer este espectáculo callejero alegre e itinerante, en el que han reunido melodías y danzas vascas conocidas y las han adaptado a una 'dixie band' de Nueva Orleans para compartir con la ciudadanía el placer de la danza y la música», reseñan desde el Ayuntamiento sobre la propuesta artística, que cuenta con un elenco de gran nivel. Al frente de la dirección artística están Jon Maya y Luis Mari Moreno 'Pirata', el cuadro de bailarines de Kukai Dantza está integrado por los talentosos Alain Maya, Ibon Huarte, Izar Aizpuru, Nerea Vesga y Urko Mitxelena y al mando musical se encuentra la Euskorleans Band.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Próxima cita con el espectáculo 'Euskorleans'

Próxima cita con el espectáculo &#039;Euskorleans&#039;