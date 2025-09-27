Próxima cita con el espectáculo 'Euskorleans'

C.L. legazpi. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Estaba programada para el último día de las pasadas fiestas patronales de mayo, pero debido al mal tiempo tuvo que aplazarse y finalmente, el próximo 5 de octubre habrá oportunidad de disfrutar de ella. La actuación de música y danza 'Euskorleans' recalará ese día en la plaza Euskal Herria, a las 18.30 horas. En caso de que el tiempo no acompañara, se trasladaría al abrigo de la Azoka, de modo que en esta ocasión no habrá impedimento meteorológico para ver esta gran obra en Legazpi.

«Los grupos Euskorleans Kukai Dantza y Euskorleans Banda se han unido para ofrecer este espectáculo callejero alegre e itinerante, en el que han reunido melodías y danzas vascas conocidas y las han adaptado a una 'dixie band' de Nueva Orleans para compartir con la ciudadanía el placer de la danza y la música», reseñan desde el Ayuntamiento sobre la propuesta artística, que cuenta con un elenco de gran nivel. Al frente de la dirección artística están Jon Maya y Luis Mari Moreno 'Pirata', el cuadro de bailarines de Kukai Dantza está integrado por los talentosos Alain Maya, Ibon Huarte, Izar Aizpuru, Nerea Vesga y Urko Mitxelena y al mando musical se encuentra la Euskorleans Band.