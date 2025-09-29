Albaola amplía a los cuatro domingos de octubre las visitas guiadas al interior de la nao San Juan Las visitas se realizan en grupos muy reducidos y están disponibles en euskera, castellano, inglés y francés

Albaola Itsas Kultur Faktoria amplía un mes más las visitas guiadas al interior de la nao San Juan. Del 28 de septiembre al 26 de octubre, los domingos por la mañana, las visitas se realizarán en grupos reducidos, de un máximo de 10 personas.

Albaola abrió el pasado 1 de agosto al público general el interior de la nave, un espacio reservado exclusivamente al equipo de Albaola y a contados espectadores. En un primer momento, el acceso se iba a abrir al público hasta el 21 de septiembre, pero «debido a la gran acogida y a la demanda de entradas», desde Albaola han decidido mantener un mes más estas visitas guiadas.

Las entradas para los cuatro domingos de octubre se realizarán en varios turnos durante la mañana. Los billetes ya están a la venta a un precio de 30 euros (entrada general) y 24 euros la reducida (menores de entre 8 y 16 años, estudiantes, familia monoparental, familia numerosa, desempleados y mayores de 65). Los organizadores señalan que la edad mínima para participar en la visita es de 8 años. Las visitas se realizan en grupos de un máximo de diez personas y están disponibles en euskera, castellano, inglés y francés. Tienen una duración aproximada de 20 minutos. Cada recorrido es conducido por personal especializado y es imprescindible contar con la reserva previa

La experiencia permite conocer de forma íntima y didáctica detalles de la vida a bordo de este ballenero transoceánico construido en Pasaia y hundido frente a las costas de Canadá en 1565. El recorrido incluirá explicaciones sobre las funciones de las distintas partes del barco, las condiciones de navegación, la organización de la tripulación y las claves de la tecnología naval de la época.

Además, recomiendan por motivos de seguridad y comodidad acudir con calzado cerrado y confortable, y piden que el público siga en todo momento las indicaciones del equipo de Albaola.

Las entradas serán válidas únicamente para la fecha, hora e idioma seleccionados en el momento de la compra.

