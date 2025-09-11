Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Septiembre siempre es mes de grandes actividades. Tenemos mucha mucha música, teatro, ferias y como no, regatas. Aprovecha el fin de semana para desconectar y ... disfrutar de nuestra agenda de planes. Estas son nuestras propuestas:

1 Boga Boga Festibala De Miramar a Easo o Dabadaba, que no pare la música

Ampliar León Benavente, cabeza de cartel del Boga Boga Festibala

Donostia se prepara para acoger, desde el viernes y hasta el domingo, la tercera edición de Boga Boga Festibala, una cita ya consolidada como una de las más vibrantes del panorama musical independiente. Este año los conciertos se repartirçan en tres escenarios: los Jardines de Miramar como epicentro, programación gratuita en la plaza Easo y sesiones nocturnas en Dabadaba. Durante el fin de semana, entre los tres escenarios que articulan el festival, resonarán nombres tan destacados como Gotts Street Park, León Benavente, Christian Löffler, Jacques o Henge, entre otros. (Más información)

2 Otros conciertos Fiestas y varios para mover el esqueleto

Además del Festibala que acoge Donostia, hay otras citas musicales muy atractivas repartidas por todo el territorio:

Viernes 12 de septiembre 1 Arrasate: Perlata + Marte Lasarte (Usaetxe Plaza, 22.00 horas) 2 Azpeitia: The Baboon Show + On (Sanagustin Kulturgunea 22.00 horas) 3 Fiestas de Bergara: Lemak + Indabe + DJ Hirukiak + Niko eta Tina (Zona de txosnas Xaxau, a partir de las 22.30 horas) 4 Donostia (Fiestas de Intxaurrondo): Itzal erromeria + Revolutionary Brothers , Eira eta Karlos Nguemarekin (Txosnagunean 23.30) 5 Tolosa: Izaki Gardenak + Rüdiger (Zumardi Handia, 20.00 horas)

Sábado 13 de septiembre Bergara (fiestas): Enbata Lorade + Maskak + Olgetan erromeria + DJ Bittori's Secretz (zona de txosnas, 22.00 horas)

Donostia (fiestas de Intxaurrondo): Mostaza Karizia + Ezezez + La Fulana (Txosnagunea, 23.30 horas)

Mutriku: Rodeo + Saia Goait + Obego (En el Gaztetxe, entradas a 6 euros. A partir de las 22.00 horas)

3 Estropadak Remo y ambientazo en la Bandera de La Concha

Si hay un domingo intenso en el verano donostiarra ese es el segundo domingo de la regata de la Bandera de La Concha. Las aficiones de las distintas traineras llenan el muelle y la Parte Vieja de San Sebastián con los colores de sus camisetas. Una jornada que aúna deporte y diversión y que se convierte en un gran plan de fin de semana. La regata femenina arranca a las 11 de la mañana y la masculina a las 12. Si no puedes estar en Donostia ese día puedes seguir a través de la web de diariovasco.com todo lo que acontezca en la olimpiada del remo.

4 Teatro Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, pareja en 'Arizona'

La popular pareja de intérpretes está hasta el domingo, a las ocho de la tarde, en el Teatro Principal con este texto de Juan Carlos Rubio que fue escrito y estrenado en 2005. La función se representa en euskera.

Con una duración de 75 minutos, 'Arizona' propone reflexionar sobre las fronteras, los discursos políticos y la obediencia ciega. Todo ello expresado con con el peso que el tema merece, pero también con mucho humor. La puesta en escena ha supuesto un reto para el dúo protagonista, que ya coincidió tanto en programas de televisión o en montajes teatrales como 'Losers'.

5 Escenario Danza y teatro en otras localidades

Tolosa: La compañía de danza Node presenta 'Basandere', una obra sobre género, bosques y clima. 19.00 horas

Bergara: Trapu Zaharra presenta la obra teatral «Azkena eta bagoaz». En el Ayuntamiento a las 19.00 horas. Gratis

6 Lazkao Feria de la cerveza con música, gastronomía y concursos

Lazkaotarras y visitantes se preparan para vivir desde este jueves una nueva edición de la feria de la cerveza una cita ya consolidada en el calendario festivo local que combina música, gastronomía y actividades para todos los públicos. Hasta el domingo, 14 de septiembre, la plaza será el epicentro de un programa que busca llenar el municipio de sabor y ambiente. Este jueves la feria abrirá sus puertas a partir de las 18.00 horas. Poco después, a las 19.00, tendrá lugar el tradicional brindis con garagardo-pintxo, antes de dar paso a la 'kantu afaria', que contará con la participación de amigos y amigas de Maizpide. La jornada inaugural concluirá con el reparto del premio del concurso de apuestas de queso Idiazabal. (Más información)

7 Eibar Risa y diversión asegurada

Julen Axpe será el encargado de abrir la primera edición del Komedia Fest en Eibar, con su nuevo monólogo 'Camino al ÉxiSto'. Será este sábado en el Complejo Educativo a las 20.30 horas. Este nuevo festival de monólogos y humor busca convertirse en un referente del humor en Euskadi. En esta primera edición, Axpe compartirá cartel con figuras destacadas que irán actuando en otoño e invierno como Jon Plazaola, Sara Escudero y Agustín Jiménez, entre otros. (Más información)

8 Errenteria Feria de alimentos ecológicos con comida y talleres

Este sábado Errenteria acoge una feria de Alimentos Ecológicos en el centro comercial de la Plaza de los Fueros. Será de 10.00 a 13.00 horas. La feria llega a la villa después de un verano muy intenso en el que ha visitado localidades como Zigoitia, Zarautz, Zumaia o Donostia. El mercado contará con verduras, queso, miel o mermeladas entre muchos otros productos. Además, habrá un taller especial llamado 'Variedades de tomate de Euskal Herria: de dónde vienen, cómo son, y cómo sacar las semillas' de la mano de Marta Barba. (Más información)

9 Mendira ¡Vuelven las salidas montañeras!

Mendira, el canal de senderismo de El Diario Vasco, despide el verano y da la bienvenida a la temporada de excursiones en otoño. La ruta propuesta para abrir el calendario de salidas tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, y el destino es Oriamendi en Donostia. Se trata de una caminata de 8,7 kilómetros, con pocos metros de desnivel, pensada para todos los públicos, especialmente para familias con niños. En total, salida y regreso, será un recorrido de 2,5 horas.

La inscripción es gratuita y ya está abierta para todos los públicos. Se admiten mascotas, siempre que vayan atadas por los dueños. Todos los participantes contarán con un seguro a costa de la organización y recibirán un obsequio.

