Julen Axpe inaugura la primera edición del Komedia Fest, este sábado, en la 'Uni'

Julen Axpe será el encargado de abrir la primera edición del Komedia Fest en Eibar, con su nuevo monólogo 'Camino al ÉxiSto'. Será este sábado ... en el Complejo Educativo a las 20.30 horas.

El festival de monólogos y humor Komedia Fest 2025, organizado por la productora La Alegría de la Huerta bajo la dirección de Nacho Prado, busca convertirse en un referente del humor en Euskadi. «Nuestra misión es generar espacios de felicidad a través de la risa y la diversión, ofreciendo shows de gran calidad que conecten a personas de todas las edades en el corazón de Euskadi», subraya Prado.

13 de septiembre 'Camino al 'ExiSto', con Julen Axpe. 20.30, en la 'Uni'.

27 de septiembre 'Tu-tum platz', con Jon Plazaola, en sukera. 20.30 en la 'Uni'.

3 de octubre 'Generacional', con Agustín Jiménez. 20.30 en la 'Uni'.

10 de octubre 'Tiempo al tiempo', con Sara Escudero. 20.30 en la 'Uni'.

9 de noviembre 'A pelo', con Gorka Aguinagalde. 19.30 en la 'Uni'.

22 de noviembre 'Gilipollas por el mundo', con Carolina Noriega. 20.30 en la 'Uni'.

En esta primera edición, Axpe compartirá cartel con figuras destacadas que irán actuando en otoño e invierno como Jon Plazaola, Sara Escudero y Agustín Jiménez, entre otros .

Axpe es un humorista y narrador vizcaíno, de Otxandio, conocido por su humor cercano, enérgico y profundamente humano. Durante cinco años recorrió teatros con su aplaudido espectáculo 'Furgonológo', que reflejaba su experiencia vital de vivir en una furgoneta, mezclando humor autobiográfico con reflexiva ternura. Además, es reconocido por su rol como narrador de los partidos del Athletic en euskera para DAZN.

Ahora presenta su nueva apuesta: 'Camino al ÉxiSto', un monólogo que transita por el camino emocional del Athletic de Bilbao durante cuatro décadas sin sacar la Gabarra. Más que una historia sobre victorias, el show celebra el aprender tras cada caída, y la constancia como verdadera victoria. El espectáculo se inspira en el Athletic, explorando la resiliencia después de cuatro décadas sin festejos en la ría y la esperanza sostenida tras cinco finales de Copa perdidas.

Este proyecto se basa en ofrecer un trabajo con humor y con corazón. «No se trata de fanatismo futbolero, sino de reflexionar con risas sobre cómo levantarse y encontrar sentido en el intento».

La victoria como excusa es un referente en su obra. Aunque el Athletic logró ganar la Copa 40 años después, el mensaje central del monólogo es que lo realmente significativo no es el triunfo, sino el camino recorrido .

Otra de sus características es la magia escénica puesto que en lugar de su característica furgoneta, Axpe toma las riendas de la 'Gabarra simbólica'.

El Komedia Fest nació con la visión de traer felicidad y reflexión al norte. Nacho Prado, ganador del premio del público en On Ekin, destaca el humor como una herramienta sanadora y necesaria. «Los médicos deberían recetar algunos minutos de risa al día». El festival, que se extenderá desde septiembre hasta noviembre, contará con seis actuaciones de alto nivel, en un entorno accesible y accesible como la 'Uni' de Eibar.

Programación

Entre las próximas actuaciones están las del sábado 27 de septiembre , con Jon Plazaola con 'Tu-Tum, Platz!' (función en euskera). El viernes 3 de octubre llega la obra de Agustín Jiménez 'Generacional'. El viernes 10 de octubre tocará el turno a Sara Escudero con 'Tiempo al tiempo'. El domingo 9 de noviembre será Gorka Aguinagalde con 'A pelo y el sábado'. El 22 de noviembre actúa Carolina Noriega con 'Gilipollas por el mundo'. Todos los espectáculos se celebrarán en el Complejo Educativo a las 20.30 horas excepto el de Gorka Aguinagalde que será a las 19.30. Las entradas se pueden adquirir en www.komediafest.com.