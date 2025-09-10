La feria de la cerveza arranca este jueves con música, gastronomía y concursos

Los lazkaotarras se preparan para vivir desde este jueves una nueva edición de la feria de la cerveza (organizada por Gerriko Elkartea), una cita ... ya consolidada en el calendario festivo local que combina música, gastronomía y actividades para todos los públicos. Durante cuatro días, del 11 al 14 de septiembre, la plaza será el epicentro de un programa que busca llenar el municipio de sabor y ambiente.

La feria abrirá sus puertas a partir de las 18.00 horas. Poco después, a las 19.00, tendrá lugar el tradicional brindis con garagardo-pintxo, antes de dar paso a la 'kantu afaria', que contará con la participación de amigos y amigas de Maizpide. La jornada inaugural concluirá con el reparto del premio del concurso de apuestas de queso Idiazabal.

En la jornada del viernes, la programación comenzará de nuevo a las 18.00 horas, con la animación de los buruhandiak. A las 19.30 llegará el turno de la música con el concierto del grupo lazkaotarra The Soulanders. Tras la cena, la noche se cerrará con la entrega del premio del concurso de nueces.

El sábado, la feria abrirá de nuevo a las 18.00 horas y será una jornada marcada por la música local. A las 19.00 actuarán la escuela de música de Lazkao Txiki y los grupos Erdoyik P y Broken Heart. La noche se completará con cenas populares, el sorteo del jamón y un concierto sorpresa a las 23.05.

El domingo, último día de la feria, se abrirán las puertas a las 12.00 del mediodía. Durante la jornada se servirán bebidas y aperitivos, en el marco del tradicional poteo dominical.

Además de la cerveza, la feria ofrecerá una cuidada propuesta gastronómica. Entre las opciones, destacan los menús Txindoki (para una persona) y Aizkorri (para dos), con txuleta, salchichas, puré y pan de Oreka. También habrá hamburguesas especiales, como la 'Gerriko hamburguesa berezia', con carne premium, queso Havarti y cebolla pochada; o la 'Gerriko hamburguesa vegana', elaborada con productos vegetales y pan brioche.

No faltarán tampoco raciones de patatas fritas con distintas salsas, mini-salchichas y helado de postre. Todo ello acompañado de la posibilidad de personalizar los platos con lechuga, tomate y condimentos variados.

La feria de la cerveza se ha convertido en una de las citas más animadas del inicio de septiembre para los lazkaotarras y los visitantes que llegan, combinando tradición, gastronomía local y música en directo. Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de un ambiente festivo y participativo que, un año más, promete llenar de vida la localidad durante todo el fin de semana.