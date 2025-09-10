Los productos ecológicos serán los protagonistas durante el sábado

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La feria se celebrará el 13 de septiembre en el centro comercial de la Plaza de los Fueros.

Errenteria

La feria de Alimentos Ecológicos aterriza en Errenteria con una amplia oferta de comida y talleres

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12

Qué importante es poder encontrar comida de verdad. Esa que sigue procesos naturales, como se ha hecho toda la vida. Los amantes de este ... tipo de productos tendrán un día para disfrutar el próximo 13 de septiembre con la feria de Alimentos Ecológicos en Errenteria. Será de 10.00 a 13.00 horas en el centro comercial de la Plaza de los Fueros.

