Los productos ecológicos serán los protagonistas durante el sábado

Qué importante es poder encontrar comida de verdad. Esa que sigue procesos naturales, como se ha hecho toda la vida. Los amantes de este ... tipo de productos tendrán un día para disfrutar el próximo 13 de septiembre con la feria de Alimentos Ecológicos en Errenteria. Será de 10.00 a 13.00 horas en el centro comercial de la Plaza de los Fueros.

La feria llega a la villa después de un verano muy intenso en el que ha visitado localidades como Zigoitia, Zarautz, Zumaia o Donostia. Lugares que disfrutaron del encuentro de los profesionales que producen en un entorno respetuoso con el medio ambiente, así como de los consumidores que quieren adquirir el mismo compromiso y alimentos de calidad óptima.

Bonos para la feria

En cuanto a los clientes que visiten el lugar el sábado, deberán saber que se han habilitado bonos de 5 euros en la oficina de turismo de la calle Madalena. Dichos tickets se encuentran ya disponibles. Estos bonos están destinados para utilizar en la feria del día 13, siempre que se realice una compra mínima de 15 euros. Se podrá adquirir un único bono por persona y se distribuirán hasta su finalización. El horario de la oficina de turismo es de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 18.00 horas por la tarde.

Unos bonos que seguro aprovecharán muchos errenteriarras. Y es que el mercado contará con verduras, queso, miel o mermeladas entre muchos otros productos. Además, habrá un taller especial llamado 'Variedades de tomate de Euskal Herria: de dónde vienen, cómo son, y cómo sacar las semillas' de la mano de Marta Barba.

En dicho espacio se trabajarán tres aspectos. Por un lado, conocer la procedencia del tomate y cómo ha sido el proceso de naturalización y arraigo de las variedades de tomate aquí. En segundo lugar, conocer cuáles son las variedades de tomate que se pueden encontrar hoy en día. Por último, cómo se debe cuidar y conservar las variedades de tomate, y por tanto, extraer y limpiar las semillas.

Recetas en Atlantikaldia

Asimismo, dentro de la programación de Atlantikaldia, el día 21, habrá un taller de cocina en el que se elaborarán diversas recetas ecológicas. Allí se prepararán en directo una serie de platos de la mano de la productora Lurraren Orena y la cocinera Miriam Chef Integrativa, que explicarán paso a paso el camino desde la producción alimentaria hasta el consumo. Los asistentes podrán degustar, escuchar y aprender productos locales y sostenibles. La inscripción será necesaria a través de este link: form.typeform.com/to/lnfkppLE?typeform-source=atlantikaldia.errenteria.eus.